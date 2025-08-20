FOTO Președintele Nicușor Dan a revenit la Roșia Montană pentru a-și recupera familia, după o deplasare de câteva ore la București

Președintele Nicușor Dan s-a aflat miercuri din nou la Roșia Montană. Acesta s-a întors marți noapte în comuna din Apuseni, după o deplasare de câteva ore la București, pentru a participa la o videoconferință pe tema susținerii europene pentru Ucraina.

Potrivit surselor Alba24, familia acestuia a rămas la Roșia Montană, iar miercuri urmează să plece cu toții spre o altă destinație.

Președintele se află în concediu alături de familie de mai multe zile.

La Roșia Montană, președintele a vizitat galeriile romane, iar miercuri a fost la Bistro Roșia Montană, un proiect realizat acolo de Tică Darie, fost activist și fost candidat independent la primărie, în prezent antreprenor.

”Mulțumim domnului Președinte al României, Nicușor Dan, pentru vizita sa la Bistro Roșia Montană!

Suntem onorați și bucuroși de prezența dumneavoastră în inima Munților Apuseni.

Credem că această vizită istorică reprezintă un semnal puternic de susținere pentru comunitatea locală și pentru întregul potențial turistic și cultural al Roșiei Montane.

Sperăm ca exemplul dumneavoastră să inspire cât mai mulți români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone.

Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a transforma Roșia Montană într-un model de dezvoltare durabilă și prosperitate” a scris Tică Darie pe Facebook, după întâlnirea cu Nicușor Dan, cu care de altfel se cunoaște de foarte mulți ani.

Foto: Tică Darie

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News