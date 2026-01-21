Ger năprasnic în România: -19 grade, în estul Transilvaniei. Avertizare Cod Galben în Alba și alte județe, până joi dimineața

ANM a actualizat miercuri dimineața prognoza meteo pentru următoarele zile. Astfel, până vineri dimineața se anunță o vreme deosebit de rece, cu ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, dar și intensificări ale vântului.

Alba și alte județe din țară sunt sub avertizare Cod Galben de ger până joi dimineața.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Atenționare Cod Galben de ger

Interval de valabilitate: 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00

În Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

sursa: meteoromania.ro

