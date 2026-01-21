Connect with us

Eveniment

Ger năprasnic în România: -19 grade, în estul Transilvaniei. Avertizare Cod Galben în Alba și alte județe, până joi dimineața

Publicat

acum 27 de secunde

ANM a actualizat miercuri dimineața prognoza meteo pentru următoarele zile. Astfel, până vineri dimineața se anunță o vreme deosebit de rece, cu ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, dar și intensificări ale vântului. 

Alba și alte județe din țară sunt sub avertizare Cod Galben de ger până joi dimineața. 

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Atenționare Cod Galben de ger

  • Interval de valabilitate: 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00

În Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

sursa: meteoromania.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 27 de secunde

Ger năprasnic în România: -19 grade, în estul Transilvaniei. Avertizare Cod Galben în Alba și alte județe, până joi dimineața
Evenimentacum 11 minute

Cum a ajuns să fie cercetat pentru evadare un bărbat din Alba Iulia, după ce polițiștii l-au căutat acasă. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 21 de minute

FOTO: L-ați văzut? Bărbat din Alba, dat dispărut după ce a plecat cu bicicleta din Geoagiu-Băi spre Pianu și nu a mai ajuns
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați
bani pensii
Actualitateacum 19 ore

Bugetul de stat întârzie: România nu va avea buget propus în Parlament mai devreme de jumătatea lunii februarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 20 de ore

Sondaj INSCOP: peste 70% dintre români spun că nu au încredere în Justiție. Ce opinii au votanții PSD, PNL, AUR, USR
Evenimentacum o zi

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 6 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 2 zile

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Aiudacum 20 de ore

FOTO: Elevii din Alba au câștigat 15 premii în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026, la Vatra Dornei
Mai mult din Educatie