Gheorghe Falcă a intrat în acționariatul clubului CFR Cluj. Anunț neașteptat al politicianului

Gheorghe Falcă a intrat în acționariatul clubului CFR Cluj. El i s-a alăturat lui Nelu Varga, actualul patron. Cei doi au oferit informația după victoria cu Farul, 5-1, în ultima etapă din play-off.

„Eu am fost în spatele echipei UTA când a pornit din Liga 4. Am fost alături de CFR Cluj la toate marile victorii, am fost lângă echipele din Ardeal care s-au bătut cu cele din Regat.

Ardelenii se unesc. Am fost alături de Neluțu și când a avut probleme de sănătate.

Neluțu Varga mi-a făcut propunerea, sunt lângă el indiferent de acte. Sunt în actele clubului. Am fost alături de CFR Cluj în Gruia și vreau să mai merg la meciuri în Europa.

Mă bucur de această ofertă. Nu poți refuza o ofertă de la echipa asta frumoasă” a spus Falcă, citat de GSP.

Falcă nu a precizat care este contribuția lui financiară la echipă și nici de unde are bani pentru un asemenea efort.

Foto: Facebook

