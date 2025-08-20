Atenție șoferi. Restricții de circulație pe Autostrada A10, în zona Teiuș, din cauza degradării unui rost de dilatație

Atenție șoferi. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat că începând de miercuri, 20 august, se instituie restricții de circulație pe Autostrada Sebeș-Turda (A10), la km 25+450, calea 1, din cauza degradării unui rost de dilatație.

Circulația se va desfășura pe banda I, cu restricții de viteză.

Lucrările de reparații vor fi executate de Asocierea Aktor S.A. – Euro Construct Trading 98 SRL.

„Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră temporară”, au transmis reprezentanții DRDP, pe pagina de Facebook.

