VIDEO Percheziții la Alba Iulia: o femeie și un bărbat, cercetați pentru vânzarea de haine și încălțăminte contrafăcute

Percheziții la Alba Iulia: polițiștii au descins marți la domiciile unor persoane bănuite de vânzarea unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii ce ar fi fost contrafăcute. Oamenii legii au confiscat aproape 200 de haine, pantofi și accesorii.

Potrivit IPJ Alba, marți, 19 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza municipiului Alba Iulia.

Acestea au vizat două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024- 2025, un bărbat și o femeie, în vârstă de 33, respectiv 35 de ani, ambii din Alba Iulia, ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte precum și accesorii.



În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor, au fost identificate 178 de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, în valoare de 22.500 de lei, purtând însemnele unor celebre mărci, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

”Pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite Poliția Alba.

