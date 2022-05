Ghid chirii 2022: Ce obligații fiscale au cei care realizează venituri din închirierea imobilelor sau a camerelor în scop turistic

Ziua internațională a medicilor de familie, 19 mai, este sărbatorită anul acesta pentru a 12-a oară. Ziua a fost declarată prima dată în 2010 și a devenit o zi importantă, menită să sublinieze rolul și contribuția medicilor de familie și a echipelor de îngrijire primară în sistemele de sănătate din toată lumea.

Ea a fost declarată zi mondială de către WONCA (organizația mondială reprezentativă pentru medicii de familie și medicii generaliști) si a devenit o zi emblematică pentru a evidenția rolul și contribuția medicilor de familie în sistemele de îngrijire a sănătații din întreaga lume, potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei.

Această zi reprezintă o oportunitate perfectă de a recunoaște rolul central al medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale și de îngrijire pentru toți pacienții lor.

Tema din 2022 a Zilei mondiale a medicilor de familie este „Family Doctors, Always There to Care!”, în traducere: „Medicii de familie, întotdeauna acolo pentru îngrijiri!”.

Trei piloni ai medicinei de familie în 2022

Tema de anul acesta se bazează pe cei trei piloni fundamentali, cu elemente-cheie în sensul de a depăși provocările pentru un viitor mai bun:

Întotdeauna – Medicii de familie sunt prezenți întotdeauna, iar continuitatea este o caracteristică fundamentală a muncii lor

Acolo – Medicii de familie sunt acolo, alături de pacienții lor, indiferent de moment și de loc

Îngrijire – A fi medic de familie este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate. Medicul de familie are grijă de pacienți și oferă ceea ce este necesar pentru protecția și bunăstarea lor

Hipocrate spunea că „medicul are obligaţia de a vindeca uneori, de a trata deseori şi de a alina de fiecare dată”.

Medicul trebuie să fie cu adevărat un prieten de familie, o persoană pe care să o respectăm suficient de mult încât să-i încredinţăm sănătatea noastră şi a copiilor noştri.

El este medicul care, cel puţin teoretic, trebuie să ne cunoască în detaliu starea de sănătate şi istoricul medical şi să ne ofere primele consultaţii şi îngrijiri.

Cabinetul medicului de familie ar trebui să aibă dotarea necesară consultaţiilor primare, dar şi a unor minime investigaţii.

Rolul principal al medicului de familie este de a oferi asistenţă medicală.

Medicul de familie este cel care păstrează istoricul medical al pacientului: fișa medicală.

Aceasta reprezintă un document esenţial pentru tratarea corectă a pacientului pe viitor şi fiecare specialist, indiferent de domeniul său de activitate, are obligaţia de a consulta istoricul medical al persoanei pe care o tratează înainte de a-i pune un diagnostic.

Alba Iulia, centrul medicinii de familie în 2022

Conferinţa Naţională – Ziua Medicului de Familie se va desfășura în perioada 2-5 iunie 2022, la Alba Iulia, într-un format hibrid.

Această formulă va permite participanților să se alăture fizic în Alba Iulia sau online prin intermediul platformei interactive creată pentru eveniment.

Evenimentul, organizat de Societatea Națională de Medicina Familiei, va reuni specialiștii în municipiul Alba Iulia, pentru prima oară după perioada pandemiei.

sursa: Facebook Societatea Națională de Medicina Familiei; sursa foto: arhivă, rol ilustrativ

