Acțiunea ROADPOL - SPEED: Șoferii vitezomani, în vizorul polițiștilor din Alba. Câte permise au fost reținute

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au desfășurat luni, 26 ianuarie, prima acțiune din cadrul planului „ROADPOL - SPEED” pentru depistarea șoferilor vitezomani pe drumurile din județ.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2026, la nivelul județului Alba, se desfășoară acțiuni specifice în cadrul Planului de acțiune ROADPOL - SPEED, având ca obiectiv principal combaterea nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice.

În 26 ianuarie, prima zi a acțiunii, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au constatat 19 abateri de natură contravențională, dintre care 14 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute 3 permise de conducere.

Activitățile sunt coordonate de Serviciul Rutier Alba, iar polițiștii rutieri vor acționa zilnic pe principalele artere de circulație din județ, utilizând mijloacele tehnice din dotare, pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză.

Viteza neadaptată sau depășirea limitelor legale reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, soldate cu pierderi de vieți omenești și vătămări corporale severe.

Polițiștii rutieri subliniază faptul că scopul acestor acțiuni nu este aplicarea unui număr cât mai mare de sancțiuni, ci creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea participanților la trafic, precum și identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța publică.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză, să adopte o conduită preventivă și să înțeleagă că siguranța are prioritate”, au transmis reprezentanții poliției.

