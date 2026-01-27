Connect with us

Eveniment

Acțiunea ROADPOL - SPEED: Șoferii vitezomani, în vizorul polițiștilor din Alba. Câte permise au fost reținute

Publicat

acum 36 de minute

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au desfășurat luni, 26 ianuarie, prima acțiune din cadrul planului „ROADPOL - SPEED” pentru depistarea șoferilor vitezomani pe drumurile din județ.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2026, la nivelul județului Alba, se desfășoară acțiuni specifice în cadrul Planului de acțiune ROADPOL - SPEED, având ca obiectiv principal combaterea nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice.

În 26 ianuarie, prima zi a acțiunii, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au constatat 19 abateri de natură contravențională, dintre care 14 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute 3 permise de conducere.

Activitățile sunt coordonate de Serviciul Rutier Alba, iar polițiștii rutieri vor acționa zilnic pe principalele artere de circulație din județ, utilizând mijloacele tehnice din dotare, pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză.

Viteza neadaptată sau depășirea limitelor legale reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, soldate cu pierderi de vieți omenești și vătămări corporale severe.

Polițiștii rutieri subliniază faptul că scopul acestor acțiuni nu este aplicarea unui număr cât mai mare de sancțiuni, ci creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea participanților la trafic, precum și identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța publică.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză, să adopte o conduită preventivă și să înțeleagă că siguranța are prioritate”, au transmis reprezentanții poliției.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 minute

Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
WhatsApp
Evenimentacum 23 de minute

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Evenimentacum 36 de minute

Acțiunea ROADPOL - SPEED: Șoferii vitezomani, în vizorul polițiștilor din Alba. Câte permise au fost reținute
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 17 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 minute

Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 ore

Noi reguli pentru tutunul de mestecat și de prizat. Produsele vor fi accizate și marcate cu timbru, la fel ca țigările
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării
Evenimentacum 17 ore

Angajarea răspunderii pe reforma administrației va fi amânată (surse). Discuțiile din Coaliție
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 19 ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum o zi

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 23 de minute

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum O oră

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 15 ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie