Guvern: peste un milion de persoane vor primi tichete sociale până la finalul anului. Condiții și categorii de beneficiari

Publicat

acum 2 ore

Peste un milion de persoane vor primi în continuare tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an. Guvernul a adoptat o ordonanță în acest sens, în ședința de joi.

Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an. Acordarea se va face în două tranșe a câte 125 lei.

Ordonanța de urgență modifică o serie de acte normative cu impact in domeniul social, cuprinse în Programul „Sprijin pentru România”, potrivit Mediafax.

Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.352.780 de persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei.

Tichete sociale 2025 Condiții

Potrivit documentului, beneficiază de acest sprijin:

  • pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială
  • copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
  • familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

Finanțarea provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Prin același act normativ, Guvernul majorează bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025. Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile

 

