HARTA: COD PORTOCALIU de viscol și vânt extrem, din 28 decembrie. Avertizare meteo ANM pentru mai multe regiuni ale țării

Iarna își face simțită prezența la final de an. Meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce vânt puternic și ninsori viscolite în mai multe regiuni ale țării, iar în unele zone condițiile meteo ar putea deveni deosebit de periculoase, mai ales la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mesaje de avertizare meteorologică, valabile în perioada 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00, care vizează intensificări puternice ale vântului, ninsori viscolite și vizibilitate foarte redusă, în special la munte. Avertizarea vizează și județul Alba.

COD GALBEN: vânt puternic și ninsori viscolite în mare parte din țară

Potrivit ANM, în intervalul menționat, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a României. Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zona de munte; intensificări ale vântului și în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului.

Vânt:

la munte, rafale de 80–110 km/h;

în Moldova și Transilvania, viteze de 60–70 km/h, izolat până la 80 km/h;

în celelalte regiuni, rafale de 50–60 km/h, temporar.

Ninsori:

la munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali;

se va depune un strat de zăpadă de 10–15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă;

ninsori viscolite vor apărea local și în nordul, centrul și estul țării, cu strat de zăpadă de 3–6 cm.

COD PORTOCALIU: viscol puternic și rafale extreme la altitudine

ANM a emis COD PORTOCALIU pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură. Avertizarea Cod Portocaliu vizează și sudul județului Alba.

Fenomene prognozate:

vânt foarte puternic, cu rafale de 110–130 km/h;

ninsoare viscolită, vizibilitate foarte redusă;

zăpadă troienită.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele montane afectate, să se informeze din surse oficiale și să respecte eventualele restricții de trafic impuse de condițiile meteo.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News