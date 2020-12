Idei pentru un REVELION 2021 atipic. Ce să facem în noaptea de ANUL NOU, pentru a ne simți la fel ca altădată

Revelionul 2021 va arăta mult diferit față de cel de anul trecut. În loc să plecăm pentru o noapte în oraș, mulți dintre noi ne vom opta, de voie de nevoie, pentru o seară pe canapea.

Listele noastre de invitați vor fi limitate la persoanele care locuiesc împreună cu noi, la membri ai familiei sau la prieteni care deja au trecut prin ”experiența” COVID și acum sunt imuni.

Pentru că Revelionul 2021 este diferit, asta nu înseamnă că nu poate fi la fel de festiv și semnificativ ca și anii trecuți. Trebuie doar să planificați mai atent decât înainte.

Anul acesta, sărbătorile de iarnă sunt chiar mai importante ca niciodată. Ultimele luni au fost o provocare pentru mulți dintre noi, iar Revelionul este ziua perfectă pentru a reflecta și a reseta situația.

Serios, ce moment mai bun există pentru a privi înapoi la tot ceea ce ați realizat și ați depășit, decât ultima zi a anului?

Înainte ca ceasul să bată 12, apucați o sticlă preferată de șampanie și pregătiți-vă să sărbătoriți cu aceste idei festive de carantină de Revelion.

O masă festivă este o idee bună. Bucatele de calitate și neapărat desertul vor face diferența. Idei legate de masa de Revelion puteți găsi AICI.

Nu este Revelion fără un decor sclipitor specific. Adăugați o notă festivă casei dumneavoastră. Puteți folosi baloane, beteală și confetti (chiar dacă va fi greu să curățați casa, a doua zi).

Un album foto. Nu se poate nega: 2020 a fost un an de reținut. Rememorați ultimele 12 luni, realizând un album de fotografii Este o modalitate excelentă de a deveni creativi și de a privi înapoi la toate amintirile incredibile.

Îmbrăcați-vă festiv. Doar pentru că stați acasă nu înseamnă că trebuie să purtați pijamale (deși, dacă doriți, de ce nu?). O rochie de sărbătoare și un machiaj îndrăzneț de Revelion, o cămașă nouă și gata, apare și sentimentul pe care îl așteptăm.

Faceți fotografii. Vă vor ajuta să vă aduceți aminte peste ani de acest Revelion atipic.

Trimiteți mesaje de anul nou, prietenilor. Aici găsiți cele mai bune mesaje de felicitare de Anul Nou și de Revelion 2021.

Din moment ce rămâneți acasă anul acesta, veți avea timp suplimentar pentru a lucra la ceea ce vă propuneți pentru noul an. Încercați să acoperiți o serie de lucruri precum cariera, sănătatea, finanțele și îngrijirea personală – și pregătiți-vă să aveți cel mai bun an de până acum.

Deschideți o șampanie sau preparați-vă un cocktail. Sau amândouă.

Vedeți un film. În a doua parte a nopții, puteți vedea și un film. Sigur, genul filmelor de Revelion nu este la fel de clar ca al celor deCrăciun, dar există câteva clasice la care puteți apela întotdeauna. Aprindeți câteva lumânări și instalați-vă cu niște gustări și șampanie.

Faceți puțină gălăgie la ora 12. În amintirea Revelioanelor de altă dată, pe lângă celebra numărătoare, nu ratați nici acest moment, în lipsa artificiilor.