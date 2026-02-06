Ilie Bolojan, scrisoare la CCR: Amânarea deciziei privind pensiile magistraților va costa România peste 230 de milioane de euro

Ilie Bolojan, scrisoare la CCR: Premierul a informat oficial CCR că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a amânării unei decizii pe reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Comisia Europeană va aștepta următoarea ședință a CCR, pe data de 11 februarie, pentru a comunica o decizie finală.

“La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro”, a transmis Bolojan, în scrisoare.

Premierul a explicat că Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026.

De asemenea, Comisia va lua o decizie definitivă după această dată, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române.

Anterior, Ilie Bolojan a declarat că va informa CCR cu privire la consecințele amânării unor decizii, mai exact pierderea celor 230 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Următoarea ședință a CCR este programată pentru 11 februarie.

Reamintim că CCR amână de peste 4 luni o decizie în acest dosar al pensiilor speciale ale magistraților.

În primă fază, CCR a respins legea pe motiv că guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul de la CSM. Acest lucru reprezintă o premieră în istoria deciziilor CCR.

Ulterior, după ce guvernul a retrimis proiectul cu avizul CSM, un grup de patru judecători CCR, cei propuși de PSD, a boicotat constant o decizie finală.

