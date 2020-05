Imagini dezolante din rezervația naturală Scărița Belioara, după incendiul care a afectat 10 hectare de vegetație

Dezolant, așa arată o parte din zona rezervaţiei naturale Scăriţa Belioara, unde săptămâna trecută, un incendiu a afectat 10 hectare de vegetație și litieră de pădure, dar și o parte peretele stâncos.

Pompierii s-au luptat mai bine de două zile cu flăcările, care au fost stinse sâmbătă seara pe 25 aprilie.

Pe lângă pompieri la acțiunea de stingere a focului au participat și voluntari, dar demersul acestora a fost îngreunat de relieful dificil al zonei.

Scăriţa Belioara este o rezervatie geo-botanică din masivul Muntele Mare, pe teritoriul comunelor Ocoliş şi Poşaga din judeţul Alba. Este parte componentă a masivului Muntele Mare şi are vârfuri muntoase înalte, sub forma de turle (Colţul Bleantului, Piatra Belii, Vârful Negrilii) şi cu numeroase peşteri (Coşul Boului, Peştera fără Fund, Peştera Roşie, Peştera Lungă, Peştera Călugărului, Peştera lui Filip, Peştera Colţului Rotund etc).

Rezervatia cuprinde „Şesul Craiului” situat pe un platou calcaros la peste 1350 m altitudine, în continuare pădurea de pe muntele Scăriţa, precum şi spectaculoase abrupturi ce străjuiesc obârşiile Văii Belioara (afluent al Văii Poşăgii), cu pereti verticali, tancuri, vâlcele, brâne si creste ascuţite. Are o suprafaţă de 47,7 ha şi adăposteşte multe specii rare de plante şi animale.

Iniţiativa punerii sub protecţie a zonei a avut-o Alexandru Borza, încă din anii ’20 ai secolului al XX-lea. Rezervaţia botanică conservă specii rare, unele unice în Europa: sângele voinicului, arginţica, mărtăloaga, căldăruşa, genţiana, buzata, crinul pestriţ. Specifice acestui masiv sunt endemismele barba mugurului, mălăoaie şi strugurii ursului (Arctostaphylos uva-ursi), relicvă glaciară ajunsă aici din Peninsula Balcanică.

Sursă foto: Facebook – Drăgoiu Daniel.

