Impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice, de la 1 ianuarie 2026

Impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice.

Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul se majorează cu 5% până la 146% (în funcție de norma de poluare, inclusiv pentru cele hibride), potrivit Agerpres.

În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii CO2 mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se reduce cu 30% conform deciziei consiliilor locale, conform OUG nr. 78/2025, arată compania de consultanță PwC, într-un material publicat pe site-ul propriu.

Potrivit companiei, valoarea impozitului pe metru pătrat pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice va crește cu aproximativ 170% la fel ca și valoarea impozitului pe metru pătrat pentru terenuri intravilane fără construcții și extravilane.

Se introduc scutiri pentru clădirile noi din proiecte investiționale în industria prelucrătoare/depozitare/logistică (scutire este acordată pentru o perioadă de doi ani calculată de la momentul recepției construcției, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc recepția).

Pe de altă parte, se elimină alineatul care oferea o reducere de 50% a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic.

Cota impozitului pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025.

