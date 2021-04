FOTO: INCENDIU cu degajări mari de fum la Baia de Arieș. Un garaj a fost cuprins de flăcări

Fructele sunt printre cele mai importante pentru alimentație, dar ar putea fi printre ”cele mai grele tipuri de mese” pe care le alegem seara.

Medicul Laura Ene, expert în boli metabolice și nutriție a explicat la Antena 3 de ce e bine să nu fie consumate seara.

”Dragile noastre fructe, de multe ori, cea mai ușoară masă de seară. Din păcate, pentru corp, pentru ficat, pentru pancreas, este una dintre cele mai grele tipuri de mese pe care le putem alege.

Fructele seara nu ne ajută. Iar fructele, nu neapărat că au contraindicații, fructul este cel mai bun desert, cea mai bună formă de a mânca ceva dulce. Însă, la fel cum desertul se mănâncă într-o cantitate moderată, la fel și fructele. (…)

Putem să combinăm fructul după un sandwich, dimineața, să mâncăm fructul după felul doi, la masa de prânz, important e să nu punem fructele seara și să nu depășim mai mult de două porții pe zi.

O dietă numai cu fructe nu știu cât de potrivită este pentru că fructul are apă, are carbohidrați, și cam atât. Nu are din celelalte principii nutritive. Sigur că sunt și fructe oleaginoase, precum nucile, alunele, migdalele sau avocado, care au mult ulei. Și atunci fructele nu reprezintă alimentul complet”, a explicat expertul în boli metabolice și nutriție, Laura Ene, potrivit dcnews.ro.

Atenție la câte fructe consumați

”Fructele se consumă cu porția, ca desert, le putem consuma între mese sau imediat după masă. Este vorba despre toleranța digestivă a fiecăruia, faptul că am tot auzit că fructele, dacă le mâncăm după masă, fermentează.

Din punctul meu de vedere este minunat să vină ca un dop peste ce am mâncat, și să ne sigileze senzația de sațietate. Prefer să ofer un fruct la desert decât o prăjitură.

Există multe persoane care au patologie colonică, patologie gastro-intestinală, colită de fermentație, colon iritabil, care nu tolerează combinația de alimente cu fructe. În cazul pacienților cu diabet, mulți dintre ei știu și primesc în continuare recomandarea să mănânce fructele între mese. Dar, dacă observăm că acel fruct ne crește foarte mult glicemia, recomandarea mea ar fi să îl mâncăm imediat după o masă”, a mai declarat specialistul.