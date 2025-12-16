UPDATE FOTO: INCENDIU în Șard. Focul a cuprins camera tehnică a unui atelier auto. Pompierii intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 11:00, în localitatea Șard. Focul a cuprins camera tehnică a unui atelier auto.

UPDATE, ora 11:10 - Potrivit ISU Alba, echipajele au ajuns la locul producerii incendiului.

Acesta se manifestă la o cameră tehnică a unui atelier auto pe o suprafață de aprox. 20 mp.

Incendiul la momentul de față este localizat, se lucrează pentru stingerea în totalitate a acestuia si înlăturarea efectelor negative produse.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc Șard.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

