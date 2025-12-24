Connect with us

Incendiu într-un magazin alimentar din Aiud. Ladă frigorifică distrusă de flăcări

Publicat

acum 3 secunde

Pompierii din Aiud au intervenit, în noaptea de marți spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un magazin alimentar din Aiud.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o ladă frigorifică în spațiul de depozitare al magazinului.

Pompierii au acționat cu două autospeciale. Nu au fost persoane rănite.

