Actualitate
Incendiu într-un magazin alimentar din Aiud. Ladă frigorifică distrusă de flăcări
Pompierii din Aiud au intervenit, în noaptea de marți spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un magazin alimentar din Aiud.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o ladă frigorifică în spațiul de depozitare al magazinului.
Pompierii au acționat cu două autospeciale. Nu au fost persoane rănite.
