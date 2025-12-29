INCENDIU la Almașu Mare. O locuință a fost mistuită de flăcări

Un incendiu a izbucnit luni dimineața în localitatea Almașu Mare. O locuință a fost mistuită de flăcări.

Potrivit ISU Alba, în cursul dimineții, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu în localitatea Almașu Mare.

De îndată, la locul producerii incendiului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SAJ și SVSU Zlatna.

La momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

Incendiul a fost stins în limitele găsite. Nu au fost înregistrate victime.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News