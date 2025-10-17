UPDATE FOTO: Incendiu la coborârea de pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, zona Aeroport Sibiu. Un camion a luat foc

Un incendiu a fost semnalat vineri dimineața, pe breteaua de coborâre de pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Aeroport Sibiu. Traficul rutier este temporar blocat, pe bretea, sens Sibiu-Sebeș, pentru a asigura acces autospecialelor de intervenție.

Potrivit ISU Sibiu, din primele informații, incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum.

La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

UPDATE, ora 10.00: Pompierii au stins incendiul care s-a manifestat generalizat la remorca autocamionului. Remorca și încărcătura acesteia (bobine de tablă) au ars în totalitate.. Capul tractor a fost decuplat și salvat de flăcări.

Nu au fost persoane rănite.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma frecării la una din roțile remorcii autocamionului – ISU Sibiu.

imagini: ISU Sibiu

