Connect with us

Eveniment

UPDATE FOTO: Incendiu la coborârea de pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, zona Aeroport Sibiu. Un camion a luat foc

Publicat

acum 48 de minute

Un incendiu a fost semnalat vineri dimineața, pe breteaua de coborâre de pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Aeroport Sibiu. Traficul rutier este temporar blocat, pe bretea, sens Sibiu-Sebeș, pentru a asigura acces autospecialelor de intervenție.

Potrivit ISU Sibiu, din primele informații, incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum.

La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

UPDATE, ora 10.00: Pompierii au stins incendiul care s-a manifestat generalizat la remorca autocamionului. Remorca și încărcătura acesteia (bobine de tablă) au ars în totalitate.. Capul tractor a fost decuplat și salvat de flăcări.

Nu au fost persoane rănite.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma frecării la una din roțile remorcii autocamionului – ISU Sibiu.

imagini: ISU Sibiu

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 13 minute

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Evenimentacum 47 de minute

FOTO VIDEO: Explozie puternică în București, într-un bloc. A fost activat Planul ROȘU pentru victime multiple
Evenimentacum 48 de minute

UPDATE FOTO: Incendiu la coborârea de pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, zona Aeroport Sibiu. Un camion a luat foc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 minute

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Administrațieacum o zi

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

jooble locuri de munca meserii
Actualitateacum 2 ore

Cele mai bine plătite meserii despre care aproape nimeni nu vorbește – informații de la Jooble (P)
Economieacum 2 ore

ANAF a început să emită decizii de impunere cu sume ESTIMATE pentru firmele care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 18 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 16 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 24 de ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia
Educațieacum 15 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Mai mult din Educatie