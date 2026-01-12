ISU Alba: Peste 160 de intervenții în weekend. Zeci de misiuni de patrulare, în contextul temperaturilor extrem de scăzute

Echipajele ISU Alba au intervenit, în perioada 9-11 ianuarie 2026, la peste 160 de solicitări, printre care se numără incendii și patrularea pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate, în contextul temperaturilor scăzute din ultima perioadă.

Astfel, potrivit ISU Alba, siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore.

Din totalul de 161 de acțiuni desfășurate, situația se prezintă astfel:

77 de intervenții SMURD;

77 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate;

5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;

2 alte situații de urgență.

"Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!", au adăugat reprezentanții instituției.

Foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News