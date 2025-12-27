Eveniment
Incendiu la o gospodărie din comuna Poșaga. Intervin pompierii și voluntarii cu două autospeciale și un echipaj de prim ajutor
Incendiu la o gospodărie din comuna Poșaga: Sectia de pompieri Câmpeni, în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda, intervin pentru stingerea unui incendiu în Segagea, comuna Poșaga.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, este vorba despre un incediu izbucnit la o casă de locuit.
La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
De asemenea, intervin și voluntarii Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență Poșaga.
Sursă: ISU Alba
Foto: Arhivă - rol ilustrativ
