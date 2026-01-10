Connect with us

Incendiu la o locuință din Vințu de Jos. Au intervenit pompierii din Sebeș și voluntari din comună

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Vințu de Jos, mai precis în zona Dealul Fierului.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și participă și voluntari de la SVSU Vințu de Jos.

