Eveniment

UPDATE VIDEO: INCENDIU puternic la Alba Iulia. Focul a cuprins o hală în care funcționa un service auto

Publicat

acum 3 ore

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la Alba Iulia. Focul a cuprins un service auto aflat pe strada Fabricilor.

Update, ora 01:20 - Potrivit ISU Alba, incendiul a fost localizat de către pompierii militari.

Incendiul s-a manifestat la o hală metalică pe o suprafață de aproximativ 650 mp.

Se intervine în continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului si înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

YouTube video

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiu Alba Iulia, strada Fabricilor.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la o construcție metalică (hală), cu destinație de service auto, pe o suprafață de aproximativ 300 mp.

Pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj de prim ajutor medical.

