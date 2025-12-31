Connect with us

Unde îi așteaptă polițiștii rutieri din Alba pe vitezomani în ultima zi din an. Lista cu amplasarea radarelor pe 31 decembrie

Radarele pe trepied

Publicat

acum O oră

Ultima zi  din an, 31 decembrie, nu face excepție de la radarele poliției din Alba. Mai exact polițiștii rutieri se vor afla pe mai multe drumuri din Alba pentru a monitoriza traficul rutier. 

Este o măsură necesară mai ales în această perioadă când șoferii traficul rutier este mai intens ca de obicei.

Amplasarea radarelor în data de 31 decembrie 2025

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni   – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Drumurile monitorizate și cu sistemul E-Sigur

Polițiștii au transmis și că drumurile din județ sunt monitorizate cu sistemul E-Sigur. Mai exact, sistemele e-sigur vor acționa în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile.

Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

