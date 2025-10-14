„Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”: evenimente la Sala Unirii, miercuri, 15 octombrie

Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Încoronarea regilor Ferdinand și Maria la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezintă expoziția „Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”.

Evenimentul se va desfășura în data de 15 octombrie 2025, începând cu ora 16.30, în Sala Unirii.

Este ”o călătorie în istorie care îmbină conținutul publicațiilor academice, patrimoniul muzeal și reconstituirea istorică”, transmit reprezentanții muzeului.

Va cuprinde prezentări de carte, prezentări vestimentare (uniforme militare) și momente de reconstituire istorică.

