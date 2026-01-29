Connect with us

Educație

Calendar olimpiade 2026: disciplinele și datele la care sunt organizate olimpiade județene și naționale în Alba și în țară

Publicat

acum 16 secunde

Calendar olimpiade 2026: Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru anul 2025. Majoritatea etapelor județene sunt organizate în luna martie.

În județul Alba, se vor desfășura etapele naționale ale olimpiadelor de Matematică (liceu) și cea de Tehnologii - fabricarea produselor din lemn.

Etapa națională a olimpiadei de Matematică pentru clasele IX-XII este programată în perioada 30 martie – 3 aprilie la Alba Iulia.

Etapa națională a olimpiadei Tehnologii – fabricarea produselor din lemn, clasele XI-XII/XIII se va desfășurat în perioada 7-10 aprilie la Sebeș.

La Aiud, în 17-19 aprilie, va fi etapa națională a Concursului de Ortografie „Simonyi Zsigmond”, pentru clasele clasele V-VIII.

De asemenea, în luna martie, IȘJ Alba și Centrul de Excelență Alba Iulia organizează online Târgul Firmelor de Exercițiu „Antreprenoriat prin Firme de Exercițiu”.

IȘJ Alba organizează și etapa națională la Baschet feminin, clasele V-VIII, în 7-10 mai în cadrul Olimpiadei Naționale a sportului școlar.

Reguli olimpiade 2026

Ministerul Educației a anunțat reguli noi pentru olimpiade. Pentru calificare la etapa națională, punctajul minim este de 60 de puncte (anterior era 40 de puncte).

Centrele de concurs și inspectoratele școlare sunt obligate să publice subiectele și baremele după fiecare probă.

Termenul în cazul etapei județene este de 3 ore de la terminarea probei scrise, notează edupedu.ro.

Olimpiadele pot fi susținute online, pe platforme aprobate de minister.

Lucrările vor fi corectate digitalizat. Rezultatele vor fi apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

Elevii vor putea vedea lucrările înainte să depună contestații, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională

Pe baza rezultatelor la olimpiade, elevii pot primi burse în anul școlar următor (2026-2027).

OLIMPIADE NAȚIONALE 2026

Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ - clasele V-VIII

  • Etapa județeană: 8 martie
  • Etapa națională: 14-18 aprilie, Cluj-Napoca

Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ - clasele IX-XII

  • Etapa județeană: 8 martie
  • Etapa națională: 1-5 aprilie, Botoșani

Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora - clasele V-XII

  • Etapa județeană: 8 martie
  • Etapa națională: 14-18 aprilie, Satu Mare

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață

clasele V-VIII

  • Etapa județeană: 21 martie
  • Etapa națională: 4-7 mai, Bacău

clasele IX-XII

  • Etapa județeană: 21 martie
  • Etapa națională: proba A 6 aprilie - online, proba B 23-26 aprilie, Focșani (Vrancea)

Olimpiada de LINGVISTICĂ ”Solomon Marcus”

  • Etapa județeană: 6 februarie
  • Etapa națională: 20-22 martie, Sinaia (Prahova)

Olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ

  • Etapa județeană: 14 martie proba scrisă, 21 martie - proba orală
  • Etapa națională: 5-9 aprilie, Brașov

Olimpiada de LIMBA FRANCEZĂ

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 6-10 aprilie, Piatra Neamț (Neamț)

Olimpiada de limbi romanice: SPANIOLĂ, ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ

  • Etapa județeană: 7 martie; 25 aprilie - italiană maternă
  • Etapa națională: 6-10 aprilie, Focșani (Vrancea)

Olimpiada de LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

  • Etapa județeană: 5 martie
  • Etapa națională: 28-2 aprilie aprilie, Suceava

Olimpiada de Limba și literatura GERMANĂ MATERNĂ

  • Etapa județeană: 15 martie
  • Etapa națională: 22-25 aprilie, Sebeș (Alba)

Olimpiada de Limba și literatura MAGHIARĂ MATERNĂ ”Mikes Kelemen”

  • Etapa județeană: 28 februarie
  • Etapa națională: 7-10 aprilie, Cluj-Napoca

Olimpiada de LIMBA RUSĂ modernă

  • Etapa județeană: 6 martie
  • Etapa națională: 16-19 aprilie - București

Olimpiada de LIMBA NEOGREACĂ

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 2-4 aprilie, Galați

Olimpiada de LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ

  • Etapa județeană: 13 martie
  • Etapa națională: 21024 mai, Tulcea

Olimpiada de LIMBA RROMANI maternă

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 15-18 aprilie, locația urmează să fie stabilită

Olimpiada de MATEMATICĂ

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 30 martie - 3 aprilie, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți (clasele V-VIII); Alba Iulia (clasele IX-XII)

Olimpiada de MATEMATICĂ pentru școlile/secțiile cu predare în LIMBA MAGHIARĂ (cls. V-XII)

  • Etapa județeană: 31 ianuarie
  • Etapa națională: 24-27 februarie, Gheorgheni (Harghita)

Olimpiada de INFORMATICĂ

  • Etapa județeană: 2 martie
  • Etapa națională: 22-26 martie, Baia Mare (Maramureș) - gimnaziu; 26-30 martie, Pitești (Argeș) - liceu

Olimpiada de INOVARE și creație digitală INFOEDUCAȚIE

  • Etapa județeană: 23 mai
  • Etapa națională: 28-31 iulie, Focșani (Vrancea)

Olimpiada de INFORMATICĂ APLICATĂ - ACADNET

  • Etapa județeană: 21 martie
  • Etapa națională: 9-12 mai, București

Olimpiada de INFORMATICĂ în ECHIPE

  • Etapa județeană: 12 februarie
  • Etapa națională: 3-6 martie, Piatra Neamț

Olimpiada de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  • Etapa județeană: 22 martie
  • Etapa națională: 26-29 mai, Satu Mare

Olimpiada de SECURITATE CIBERNETICĂ

  • Etapa județeană: 24 martie
  • Etapa națională: 15-17 mai, București

Olimpiada de Inteligență Artificială

  • Etapa județeană: 14 martie
  • Etapa națională: 17-20 aprilie, București

Olimpiada de FIZICĂ

  • Etapa județeană: 14 martie
  • Etapa națională: 6-10 aprilie, Craiova (Dolj)

Olimpiada de CHIMIE

  • Etapa județeană: 22 martie
  • Etapa națională: 25-29 aprilie, Sibiu

Olimpiada de BIOLOGIE

  • Etapa județeană: 6 martie
  • Etapa națională: 20-24 aprilie, Drobeta Turnu-Severin (Mehedinți)

Olimpiada de ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ

  • Etapa județeană: 9 martie
  • Etapa națională: 5-9 mai, Suceava

Olimpiada de GEOGRAFIE

  • Etapa județeană: 3 martie
  • Etapa națională: 5-10 aprilie, Hunedoara

Olimpiada națională de ISTORIE

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 15-18 aprilie, Oradea (Bihor)

Olimpiada națională de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România

  • Etapa județeană: 21 martie
  • Etapa națională: 7-9 mai, Șimleul Silvniei (Sălaj)

Olimpiada națională de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

  • Etapa județeană: 8 martie
  • Etapa națională: 6-9 aprilie, Iași

Olimpiada de PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE (licee pedagogice)

  • Etapa județeană: 13 martie
  • Etapa națională: 28 martie proba A; 17-19 aprilie proba B, Ploiești (Prahova)

Olimpiada națională de RELIGIE - cultul ORTODOX

  • Etapa județeană: 14 martie
  • Etapa națională: 22-26 aprilie, Brăila - gimnaziu; 15-19 aprilie, Reșița (Caraș-Severin) - liceu

Olimpiada de ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR (clasele IX-XII)

  • Etapa județeană: martie 2026
  • Etapa națională: 21-24 aprilie, Slobozia (Ialomița)

Olimpiada de MUZICĂ – Interpretare instrumentală, vocală și studii teoretice muzicale (clasele IX-XII)

  • Etapa județeană: 1-15 martie
  • Etapa națională: 30 martie -3 aprilie Cluj-Napoca

Olimpiada de MUZICĂ – Interpretare instrumentală (clasele V-VIII)

  • Etapa județeană: 8 - 22 martie
  • Etapa națională: 14-17 aprilie, Tg. Mureș

Olimpiada CORALĂ (clasele V-VIII)

  • Etapa județeană: 15 martie -15 aprilie
  • Etapa națională: 6-8 mai, Buzău

Olimpiada de COREGRAFIE (clasele VII-XII)

  • Etapa județeană: 15 februarie-15 martie
  • Etapa națională: 30 martie-2 aprilie, Bacău

Olimpiada ARTA ACTORULUI (clasele XI-XII)

  • Etapa județeană: 15 martie-15 aprilie
  • Etapa națională: 5-8 mai, Brăila

Olimpiada de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ (clasele IX-XII)

  • Etapa județeană: 6 martie
  • Etapa națională: 15-18 aprilie, Brăila

TEHNOLOGII

Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice (clasele V-VIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, București

Olimpiada Tehnologii – Mecanică (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Bacău

Olimpiada Tehnologii – Construcții, Instalații și Lucrări Publice (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie Târgoviște (Dâmbovița)

Olimpiada Tehnologii –Electric, Electrotehnic, Electromecanic (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Botoșani

Olimpiada Tehnologii –Electronică, Automatizări, Telecomunicații (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Botoșani

Olimpiada Tehnologii –Industrie Textilă și Pielărie (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Iași

Olimpiada Tehnologii – Fabricarea Produselor din Lemn (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Sebeș

Olimpiada Tehnologii –Economic, Administrativ, Comerț (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Buzău

Olimpiada Tehnologii – Turism și Alimentaţie (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Buzău

Olimpiada Tehnologii –Agricultură, Creşterea Animalelor (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Dragomirești-Vale (Ilfov)

Olimpiada Tehnologii –Agricultură, Cultura Plantelor (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Dragomirești-Vale (Ilfov)

Olimpiada Tehnologii –Protecţia Mediului (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Giurgiu

Olimpiada Tehnologii – Industrie Alimentară

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Codlea, jud. Brașov clasele XI-XII/XIII

Olimpiada Tehnologii – Industrie alimentară, analiza produselor alimentare (clasele XI-XII/XIII)

  • Etapa județeană: 7 martie
  • Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Codlea (județul Brașov)

Vezi integral:

Calendar_Olimpiade_concursuri_internationale_2026

Calendar_Olimpiade_nationale_2026

Calendar_Concursuri_finantate_MEC_2026

Calendar_Concursuri_fara_finantare_MEC_2026

Calendar_competitii_ONSS_2026

Calendar_competitii_CNS_2026

