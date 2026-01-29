Educație
Calendar olimpiade 2026: disciplinele și datele la care sunt organizate olimpiade județene și naționale în Alba și în țară
Calendar olimpiade 2026: Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru anul 2025. Majoritatea etapelor județene sunt organizate în luna martie.
În județul Alba, se vor desfășura etapele naționale ale olimpiadelor de Matematică (liceu) și cea de Tehnologii - fabricarea produselor din lemn.
Etapa națională a olimpiadei de Matematică pentru clasele IX-XII este programată în perioada 30 martie – 3 aprilie la Alba Iulia.
Etapa națională a olimpiadei Tehnologii – fabricarea produselor din lemn, clasele XI-XII/XIII se va desfășurat în perioada 7-10 aprilie la Sebeș.
La Aiud, în 17-19 aprilie, va fi etapa națională a Concursului de Ortografie „Simonyi Zsigmond”, pentru clasele clasele V-VIII.
De asemenea, în luna martie, IȘJ Alba și Centrul de Excelență Alba Iulia organizează online Târgul Firmelor de Exercițiu „Antreprenoriat prin Firme de Exercițiu”.
IȘJ Alba organizează și etapa națională la Baschet feminin, clasele V-VIII, în 7-10 mai în cadrul Olimpiadei Naționale a sportului școlar.
Reguli olimpiade 2026
Ministerul Educației a anunțat reguli noi pentru olimpiade. Pentru calificare la etapa națională, punctajul minim este de 60 de puncte (anterior era 40 de puncte).
Centrele de concurs și inspectoratele școlare sunt obligate să publice subiectele și baremele după fiecare probă.
Termenul în cazul etapei județene este de 3 ore de la terminarea probei scrise, notează edupedu.ro.
Olimpiadele pot fi susținute online, pe platforme aprobate de minister.
Lucrările vor fi corectate digitalizat. Rezultatele vor fi apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.
Elevii vor putea vedea lucrările înainte să depună contestații, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională
Pe baza rezultatelor la olimpiade, elevii pot primi burse în anul școlar următor (2026-2027).
OLIMPIADE NAȚIONALE 2026
Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ - clasele V-VIII
- Etapa județeană: 8 martie
- Etapa națională: 14-18 aprilie, Cluj-Napoca
Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ - clasele IX-XII
- Etapa județeană: 8 martie
- Etapa națională: 1-5 aprilie, Botoșani
Olimpiada de Limba și literatura ROMÂNĂ pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora - clasele V-XII
- Etapa județeană: 8 martie
- Etapa națională: 14-18 aprilie, Satu Mare
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață
clasele V-VIII
- Etapa județeană: 21 martie
- Etapa națională: 4-7 mai, Bacău
clasele IX-XII
- Etapa județeană: 21 martie
- Etapa națională: proba A 6 aprilie - online, proba B 23-26 aprilie, Focșani (Vrancea)
Olimpiada de LINGVISTICĂ ”Solomon Marcus”
- Etapa județeană: 6 februarie
- Etapa națională: 20-22 martie, Sinaia (Prahova)
Olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ
- Etapa județeană: 14 martie proba scrisă, 21 martie - proba orală
- Etapa națională: 5-9 aprilie, Brașov
Olimpiada de LIMBA FRANCEZĂ
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 6-10 aprilie, Piatra Neamț (Neamț)
Olimpiada de limbi romanice: SPANIOLĂ, ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ
- Etapa județeană: 7 martie; 25 aprilie - italiană maternă
- Etapa națională: 6-10 aprilie, Focșani (Vrancea)
Olimpiada de LIMBA GERMANĂ MODERNĂ
- Etapa județeană: 5 martie
- Etapa națională: 28-2 aprilie aprilie, Suceava
Olimpiada de Limba și literatura GERMANĂ MATERNĂ
- Etapa județeană: 15 martie
- Etapa națională: 22-25 aprilie, Sebeș (Alba)
Olimpiada de Limba și literatura MAGHIARĂ MATERNĂ ”Mikes Kelemen”
- Etapa județeană: 28 februarie
- Etapa națională: 7-10 aprilie, Cluj-Napoca
Olimpiada de LIMBA RUSĂ modernă
- Etapa județeană: 6 martie
- Etapa națională: 16-19 aprilie - București
Olimpiada de LIMBA NEOGREACĂ
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 2-4 aprilie, Galați
Olimpiada de LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ
- Etapa județeană: 13 martie
- Etapa națională: 21024 mai, Tulcea
Olimpiada de LIMBA RROMANI maternă
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 15-18 aprilie, locația urmează să fie stabilită
Olimpiada de MATEMATICĂ
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 30 martie - 3 aprilie, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți (clasele V-VIII); Alba Iulia (clasele IX-XII)
Olimpiada de MATEMATICĂ pentru școlile/secțiile cu predare în LIMBA MAGHIARĂ (cls. V-XII)
- Etapa județeană: 31 ianuarie
- Etapa națională: 24-27 februarie, Gheorgheni (Harghita)
Olimpiada de INFORMATICĂ
- Etapa județeană: 2 martie
- Etapa națională: 22-26 martie, Baia Mare (Maramureș) - gimnaziu; 26-30 martie, Pitești (Argeș) - liceu
Olimpiada de INOVARE și creație digitală INFOEDUCAȚIE
- Etapa județeană: 23 mai
- Etapa națională: 28-31 iulie, Focșani (Vrancea)
Olimpiada de INFORMATICĂ APLICATĂ - ACADNET
- Etapa județeană: 21 martie
- Etapa națională: 9-12 mai, București
Olimpiada de INFORMATICĂ în ECHIPE
- Etapa județeană: 12 februarie
- Etapa națională: 3-6 martie, Piatra Neamț
Olimpiada de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
- Etapa județeană: 22 martie
- Etapa națională: 26-29 mai, Satu Mare
Olimpiada de SECURITATE CIBERNETICĂ
- Etapa județeană: 24 martie
- Etapa națională: 15-17 mai, București
Olimpiada de Inteligență Artificială
- Etapa județeană: 14 martie
- Etapa națională: 17-20 aprilie, București
Olimpiada de FIZICĂ
- Etapa județeană: 14 martie
- Etapa națională: 6-10 aprilie, Craiova (Dolj)
Olimpiada de CHIMIE
- Etapa județeană: 22 martie
- Etapa națională: 25-29 aprilie, Sibiu
Olimpiada de BIOLOGIE
- Etapa județeană: 6 martie
- Etapa națională: 20-24 aprilie, Drobeta Turnu-Severin (Mehedinți)
Olimpiada de ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ
- Etapa județeană: 9 martie
- Etapa națională: 5-9 mai, Suceava
Olimpiada de GEOGRAFIE
- Etapa județeană: 3 martie
- Etapa națională: 5-10 aprilie, Hunedoara
Olimpiada națională de ISTORIE
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 15-18 aprilie, Oradea (Bihor)
Olimpiada națională de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România
- Etapa județeană: 21 martie
- Etapa națională: 7-9 mai, Șimleul Silvniei (Sălaj)
Olimpiada națională de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
- Etapa județeană: 8 martie
- Etapa națională: 6-9 aprilie, Iași
Olimpiada de PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE (licee pedagogice)
- Etapa județeană: 13 martie
- Etapa națională: 28 martie proba A; 17-19 aprilie proba B, Ploiești (Prahova)
Olimpiada națională de RELIGIE - cultul ORTODOX
- Etapa județeană: 14 martie
- Etapa națională: 22-26 aprilie, Brăila - gimnaziu; 15-19 aprilie, Reșița (Caraș-Severin) - liceu
Olimpiada de ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR (clasele IX-XII)
- Etapa județeană: martie 2026
- Etapa națională: 21-24 aprilie, Slobozia (Ialomița)
Olimpiada de MUZICĂ – Interpretare instrumentală, vocală și studii teoretice muzicale (clasele IX-XII)
- Etapa județeană: 1-15 martie
- Etapa națională: 30 martie -3 aprilie Cluj-Napoca
Olimpiada de MUZICĂ – Interpretare instrumentală (clasele V-VIII)
- Etapa județeană: 8 - 22 martie
- Etapa națională: 14-17 aprilie, Tg. Mureș
Olimpiada CORALĂ (clasele V-VIII)
- Etapa județeană: 15 martie -15 aprilie
- Etapa națională: 6-8 mai, Buzău
Olimpiada de COREGRAFIE (clasele VII-XII)
- Etapa județeană: 15 februarie-15 martie
- Etapa națională: 30 martie-2 aprilie, Bacău
Olimpiada ARTA ACTORULUI (clasele XI-XII)
- Etapa județeană: 15 martie-15 aprilie
- Etapa națională: 5-8 mai, Brăila
Olimpiada de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ (clasele IX-XII)
- Etapa județeană: 6 martie
- Etapa națională: 15-18 aprilie, Brăila
TEHNOLOGII
Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice (clasele V-VIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, București
Olimpiada Tehnologii – Mecanică (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Bacău
Olimpiada Tehnologii – Construcții, Instalații și Lucrări Publice (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie Târgoviște (Dâmbovița)
Olimpiada Tehnologii –Electric, Electrotehnic, Electromecanic (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Botoșani
Olimpiada Tehnologii –Electronică, Automatizări, Telecomunicații (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Botoșani
Olimpiada Tehnologii –Industrie Textilă și Pielărie (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Iași
Olimpiada Tehnologii – Fabricarea Produselor din Lemn (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Sebeș
Olimpiada Tehnologii –Economic, Administrativ, Comerț (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Buzău
Olimpiada Tehnologii – Turism și Alimentaţie (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Buzău
Olimpiada Tehnologii –Agricultură, Creşterea Animalelor (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Dragomirești-Vale (Ilfov)
Olimpiada Tehnologii –Agricultură, Cultura Plantelor (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Dragomirești-Vale (Ilfov)
Olimpiada Tehnologii –Protecţia Mediului (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Giurgiu
Olimpiada Tehnologii – Industrie Alimentară
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Codlea, jud. Brașov clasele XI-XII/XIII
Olimpiada Tehnologii – Industrie alimentară, analiza produselor alimentare (clasele XI-XII/XIII)
- Etapa județeană: 7 martie
- Etapa națională: 7 - 10 aprilie, Codlea (județul Brașov)
Vezi integral:
Calendar_Olimpiade_concursuri_internationale_2026
Calendar_Olimpiade_nationale_2026
Calendar_Concursuri_finantate_MEC_2026
Calendar_Concursuri_fara_finantare_MEC_2026
