Interpretul de muzică populară Traian Stoiță din Sibiu, student la Drept în Alba Iulia. De ce a ales domeniul

Îndrăgitul interpret de muzică populară Traian Stoiță, profesor de canto la Palatul Copiilor din Sibiu, a devenit student al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Începând de luni, acesta va face naveta pentru a participa la cursurile Facultății de Drept.

„La 30 de ani, din nou boboc! Începuturile sunt pline de farmec, iar finalurile sunt pline de realizări! Doamne ajută”, a scris Traian, vineri, pe pagina de Facebook.

Traian Stoiță este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară, reprezentant al zonei Sibiului. Acesta este absolvent de seminar Teologic, a urmat cursurile Facultății de Muzică din Cluj după care a făcut un master în Management la București, scrie oradesibiu.ro.

„De ce vreau Facultatea de Drept? Pentru că este un domeniu în care nu am cunoştinţe. Şi de ce să nu am, că am doar 30 de ani. Este un domeniu care îmi place.

Întotdeauna mi-a plăcut avocatura şi atunci m-am gândit să fac (n.r. Facultatea de Drept) pentru că, la un moment dat, cândva, undeva îmi va folosi facultatea aceata, în mod clar. (…) Plăcându-mi oratoria, aş putea fi un avocat bun la nevoie”, a declarat vineri, pentru Ora de Sibiu, Traian Stoiţă.

Artistul a transmis că intenționează să fie un student bun, să ia note mari pentru a intra la buget.

