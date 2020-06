INTERVIU cu directorii Bosch Blaj: “Bosch angajează oamenii, îi califică și îi păstrează. Dar acum avem nevoie de suport”

Pandemia COVID-19 a bulversat nu doar populația ci și companiile din România. Nici firmele din Alba nu au fost ocolite de probleme, chiar dacă vorbim despre multinaționale puternice.

Am fost la Blaj pentru a discuta cu directorii firmei Bosch, principalul angajator din oraș și unul dintre marii contributori la economia națională ca să vedem cum i-a afectat criza sanitară și ce fac acum pentru a rezolva problemele economice venite “la pachet” cu această situație fără precedent în istoria recentă.

Am stat de vorbă cu Alexander Firsching, directorul comercial al fabricii Bosch din Blaj și cu Dirk Arnold, directorul tehnic al unitătii de producție.

Înainte de a vorbi despre 2020 și cum a fost afectată compania de criza COVID-19 să vedem cum a fost 2019 pentru Bosch ?

Cred că 2019 a fost un an bun pentru dezvoltarea Bosch Blaj. Am putut aduce îmbunătățiri și am dezvoltat businessul de aici.

De exemplu, printre altele, am deschis această clădire administrativă în care ne aflăm și am pus bazele școlii duale din Blaj aducând mai aproape de fabrică educația de tip tehnic. Sunt două exemple prin care am arătat că avem intenții serioase pentru viitor.

Putem spune că 2019 a fost cel mai bun an pentru Bosch Blaj?

Da, cred că da…am avut o creștere stabilă pe ultimii 5 ani și 2019 a fost vârful.

Da, așa cum a zis dl Arnold, în ultimii 5 ani creșterea a fost uriașă pentru că facem aici și componente pentru industria auto.

Noi suntem aici de 10 ani dar în ultimii 6 am început să producem pentru industria auto în volume mari așa că am avut rate de creșterea de aproximativ 30% de la an la an .

Anul trecut a fost ceva mai mică rata de creștere dar totuși a fost o creștere mare și din punct de vedere al numărului de angajați personalului a fost un an de vârf pentru noi.

Dar chiar și faptul că ați construit anul trecut această clădire de birouri a fost o investiție destul de mare care arată inclusiv că aveți planuri pe termen lung aici la Blaj

Da, și cred că investițiile vor continua. Desigur acum ne aflăm ca toată lumea într-o situație specială, cu provocări și dificultăți economice însă România joacă un rol important pentru afacerile Bosch.

Cât ați investit în această clădire anul trecut?

Aproximativ 8 milioane de euro. Și această investiție substanțială este un semnal puternic că intențiile noastre în România sunt îndreptate către un business sustenabil, pe termen lung. Iar Bosch Blaj joacă un rol important în această strategie a companiei.

Să vorbim despre situația actuală. Cum v-a afectat pandemia de COVID – 19 ? Cum se “simte” Bosch Blaj în aceste zile?

Ne revenim încet după criză și pentru asta trebuie să luăm măsuri.

De exemplu, pentru următoarele 6 săptămâni, până la finalul lunii iulie am ajuns la un acord cu sindicatul pentru a reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână în aproximativ jumătate din secțiile noastre, din zona de producție.

Restul va funcționa în continuare cu 5 zile pe săptămână. În paralel prin programul guvernului pentru sprijinirea mediului de afaceri o să putem aduce înapoi oamenii care sunt acum în șomaj tehnic.

Asta pentru că și noi am văzut o scădere considerabilă a cererii începând cu finalul lunii martie din cauză că majoritatea clienților noștri și-au întrerupt activitatea.

Din acest punct de vedere veniturile noastre din sectorul auto au fost aproape zero în aprilie. În mai și iunie începem încet să ne revenim pentru că și companiile auto au început să funcționeze.

Pe lângă asta, avem un portofoliu diversificat de clienți din alte sectoare industriale pentru care producem echipamente și componente de 10 ani aici la Blaj.

Producția acestor echipamente industriale și de automatizări a continuat și în perioada crizei în mod constant. Așa că, din acest punct de vedere, datorită portofoliului mixt am reușit să funcționam fără întrerupere.

Cât la sută din producția de aici este dedicată sectorului automotive?

Aproximativ ¾ din producția noastră depinde de acest sector.

Deci impactul a fost totuși major.

Da, a fost unul semnificativ.

Ați fost nevoiți să concediați oameni în această perioadă? Ați trimis personal în șomaj tehnic?

Nu am concediat pe nimeni. Am apelat la șomajul tehnic care a fost o măsură foarte bună luată de guvern.

Practic măsura ne-a permis să trimitem oamenii acasă până la finalul lunii mai iar guvernul a plătit compensații financiare astfel încât oamenii să nu fie afectați.

Iar acum, din iunie, vom beneficia de măsura de sprijinire a economiei promovată de guvern prin care putem aduce oamenii înapoi din șomajul tehnic.

E foarte important pentru sectorul producției pentru că asta ne permite să păstrăm oamenii calificați care au cunoștințele tehnice necesare și nu îi pierdem.

Da, și cum am mai zis, noi avem planuri și strategii pe termen lung aici în România și trebuie să găsim soluții pentru a depăși această perioadă dificilă în care multe activități economice s-au oprit brusc dar temporar.

De aceea ne concentrăm să păstrăm aici oamenii calificați și trebuie să găsim modalitatea să facem asta.

Deci nu aveți intenția să concediați oameni în perioada următoare?

