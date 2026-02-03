Connect with us

Abrud

Angajări la Cupru Min SA Abrud. Posturi disponibile și informații utile

cupru min sa abrud angajări

Publicat

acum 35 de secunde

CUPRU MIN SA, societate comercială care are ca obiect principal de activitate extracția de minereuri metalifere neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului de cupru, cod CAEN – 0729

ANGAJEAZĂ:

  • Sudor: 4 posturi

Cerințe:

- Experiență profesională minim un an, cu documente doveditoare

- Realizarea operațiunilor de sudură electric și autogen

  • Operator preparare: 2 posturi

Cerințe:

- Experiență profesională minim un an, cu documente doveditoare

- Experiență în supraveghere, exploatare mori măcinare minereu

Doritorii vor trimite CV și documente care atestă calificarea pentru care aplică, la adresa: recrutare@cuprumin.ro sau le vor depune personal la sediul societății – Departament Resurse Umane și Administrativ, aflat în Abrud, Piața Petru Dobra, nr.1., până cel târziu la data de 20 februarie 2026.

Interviurile vor avea loc în data de 23 februarie 2026, începând cu ora 11:00 - pentru meseria de sudor, iar în data de 24 februarie 2026 începand cu ora 11:00 - pentru meseria de operator preparare.

Candidații selectați vor fi anagajați pentru o perioadă de probă de 3 luni, iar dacă vor confirma din punct de vedere profesional, Contractul Individual de Muncă va fi prelungit pe perioadă nedeterminată.

Persoanele care au depuse dosare cu cerere de angajare, sunt rugate să-și completeze dosarul cu acte doveditoare pentru cerințele de mai sus, dacă este cazul.

Pentru informații suplimentare: Departamentul Resurse Umane și Administrativ.

