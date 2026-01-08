Connect with us

Administrație

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările

Publicat

acum 31 de secunde

La Alba Iulia, în cartierul Ampoi 2 se pregătește investiția pentru renovarea energetică a unor blocuri pe strada Orizontului. Primăria a propus modificări în documentația de proiect, ce au fost aprobate în Consiliul Local.

Sunt vizate blocurile A1-A2 de pe strada Orizontului, nr. 4-6. Proiectul, ce include și blocul G2-G6, a fost depus pentru finațare prin Programul Regiunea Centru. Se află în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Acesta a fost completat, la cererea evaluatorului ADR, cu menționarea lucrărilor de înlocuire a ascensorului pentru scările A1-A2.

Valoarea investiției

Pentru proiectul propus la blocul A1-A2 (nr. 4-6) pe strada Orizontului, valoarea investiției este de 4.454.637,64 lei, din care lucrări de construcții-montaj 2.752.360,64 lei.

Valoarea elgibilă a proiectului este de 3.580.286,21 lei. Cheltuielile neeligibile, în valoare de 874.351,43 lei, vor fi suportate din bugetul local.

Lucrări propuse

Blocurile sunt cu 8 niveluri (subsol, parter și șase etaje), sunt construite în 1984 și au înălțime de 22,8 metri. Suprafața construită desfășurată este de 3.530,19 m.

Prin lucrările propuse se urmărește reducerea consumului anual de energie de la 1.160 MWh/an la 339,27 (70,75%). De asemenea, se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu circa 75% și consumul pentru încălzire cu 82%.

Se vor face lucrări de izolare termică a fațadei celor două scări de bloc, se va înlocui tâmplăria, se vor înlocui circuitele electrice în părțile comune (scări, subsol).

Se va construi acoperiș tip șarpantă, va fi montată instalație de paratrăsnet și priză de pământ.

Liftul de la scara 2 va fi înlocuit sau modernizat. Va fi montat dispozitiv mobil/scară pentru transportul persoanelor cu dizabilități. Se vor monta panouri solare electrice.

Lucrările vor dura circa 12 luni.

