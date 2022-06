Iohannis despre legile Securității Naționale: Draftul nu era pentru publicul larg, scurgerea informațiilor către media, eronată

Un proiect de lege depus la Camera Deputaților prevede că directorii de școli vor fi obligați să cunoască limba română și să dovedească acest lucru prin documente.

Inițiatorii proiectului de lege motivează că “actuala lege instituie obligaţia cunoaşterii limbilor minorităţilor naţionale, fără să instituie şi obligaţia cunoaşterii limbii române, deşi funcţia managerială implică relaţii instituţionale cu autorităţi ale statului român, atât la nivel local cât şi guvernamental, iar astfel de relaţii necesită o bună cunoaştere a limbii române, precum şi capacitatea de înţelegere, interpretare şi aplicare a legilor”.

Pentru că “scopul principal al legii trebuie să fie selecţia celor mai competente persoane, din punct de vedere managerial, pentru conducerea unităţilor de învăţământ, se propune eliminarea oricăror imixtiuni politice în selecţia funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar, prin ”eliminarea oricăror consultări, avize sau acorduri din partea formaţiunilor politice cu statut de partid politic, asociaţii sau uniuni”, se arată în proiect, potrivit edupedu.ro.

În ROFUIP se precizează că “pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.”

Modificările propuse la Legea educației

Se propune în proiect ca alin.(1) aI art. 97 să se modifice, cu următorul cuprins:

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorii au obligația cunoașterii limbii române, iar unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii minorității naționale. În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, directorii au obligația cunoașterii limbii române, iar unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii minorității naționale. În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, directorul are obligația cunoașterii limbii române. Acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în Consiliul de administrație al unității de învățământ.

După alineatul 1 al art. 97 se introduce un nou aliniat 1. (1) cu următorul cuprins:

În cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, obligația cunoașterii limbii române sau al limbii respective se dovedește cu documente justificative, după cum urmează:

specializarea limba română/ maternă înscrise pe diploma de studii

documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post sau o catedră cu predare în limba română limbile minorităților

certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat

Deputat UDMR: demersul legislativ, inutil

Deputatul UDMR, Szabo Odon, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, spune că un astfel de demers legislativ este inutil pentru că la nivel național examenele pentru ocuparea funcțiilor de directori în învățământul preuniversitar se desfășoară în limba română și au subiecte unice, fiind vorba de un examen tip grilă.

“Probabil au depus inițiativa cei care nu cunosc sistemul de învățământ. Examenele pentru directori se dau doar în limba română, peste tot. Este examen național, grilă, scris, și acestea se dau în limba română. Este un test unic la nivel național din 100 de întrebări, cu mare probabilitate nu cunosc procedura de examen. Dacă ceva nu este pe realitate…legea este clară în acest context, cei care au scris inițiativa nu cunosc cum se desfășoară concursurile pentru directori. Mă gândesc că asta a stat la bază, nu cred că acest lucru se va materializa întrucât în România nu există director de școală care să nu vorbească în limba română.” spune deputatul, potrivit impact.ro.

