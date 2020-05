Jurnalista româncă Monica Ulmanu de la The Washington Post, printre câștigătorii premiilor Pulitzer 2020

Jurnalista româncă Monica Ulmanu s-a aflat printre câștigătorii premiilor Pulitzer 2020, decernate luni seară.

Premiul explicativ pentru jurnalism a fost câștigat cu o serie de articole despre încălzirea globală publicate de Monica Ulmanu, alături de alți colegi de la Washington Post.

Aceștia au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut deja cu 2 grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice. Jurnalista a scris mult despre aceste subiecte.

Monica Ulmanu are 38 de ani și lucrează la Washington Post din 2018. Anterior a lucrat la The Guardian, Thompson Reuters, Boston Globe și a fost intern la The New York Times.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.