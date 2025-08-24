Connect with us

Circulație îngreunată la Ivăniș, lângă Întregalde: bolovani căzuți pe carosabil. Se circulă alternativ

Circulația rutieră este îngreunată, duminică seara, pe raza localității Ivăniș, anunță Poliția Alba.

Au căzut bolovani pe partea carosabilă.

La fața locului se acționează pentru curățarea drumului.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o bandă de circulație.

