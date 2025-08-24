Câte persoane din România primesc pensii prevăzute de legi speciale. Numărul acestora a scăzut

Peste 400.000 de persoane primeau pensii prevăzute de legi speciale, în România, în luna iulie. Numărul este mai mic față de cel din luna anterioară.

Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în iulie erau 407.854 de beneficiari, cu 765 mai puține față de luna mai.

Peste 400.000 de persoane cu pensii prevăzute de legi speciale. Situația pe categorii

Cel mai mare număr de persoane, respectiv 197.090, se înregistra în cazul beneficiarilor de indemnizații acordate persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945 (D.L. nr. 118/1990). La această categorie intră și persoane deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Indemnizația medie era de 1.515 lei.

Vezi și VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4

Alte 12.245 de persoane beneficiau de o indemnizație medie de 918 lei, conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994 – privind veteranii de război, invalizi și văduve de război.

Indemnizație medie de 858 de lei primeau 63.346 de persoane. Acestea sunt beneficiare ale Legii nr. 189/2000 (completarea DL 118/1990) privind persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonierii.

Beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 309/2002 – privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961:

38.605; suma medie plătită: 81 de lei.

Beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 341/2004 – recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989:

12.496; indemnizație medie de 2.175 lei.

În iulie mai erau:

542 de beneficiari conform Legii 109/2005 – Artiști; indemnizația medie fiind 345 lei

13.948 beneficiari de indemnizații conform Legii 8/2006 – Uniuni de creații; indemnizație medie de 1.905 lei

69.582 beneficiari conform Legii 578/2004 – Soț Supraviețuitor; indemnizație medie de 128 lei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News