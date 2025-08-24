Connect with us

Eveniment

Câte persoane din România primesc pensii prevăzute de legi speciale. Numărul acestora a scăzut

Publicat

acum 10 secunde

Peste 400.000 de persoane primeau pensii prevăzute de legi speciale, în România, în luna iulie. Numărul este mai mic față de cel din luna anterioară.

Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în iulie erau 407.854 de beneficiari, cu 765 mai puține față de luna mai.

Peste 400.000 de persoane cu pensii prevăzute de legi speciale. Situația pe categorii

Cel mai mare număr de persoane, respectiv 197.090, se înregistra în cazul beneficiarilor de indemnizații acordate persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945 (D.L. nr. 118/1990). La această categorie intră și persoane deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Indemnizația medie era de 1.515 lei.

Vezi și VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4

Alte 12.245 de persoane beneficiau de o indemnizație medie de 918 lei, conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994 – privind veteranii de război, invalizi și văduve de război.

Indemnizație medie de 858 de lei primeau 63.346 de persoane. Acestea sunt beneficiare ale Legii nr. 189/2000 (completarea DL 118/1990) privind persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonierii.

Beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 309/2002 – privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961:

  • 38.605; suma medie plătită: 81 de lei.

Beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 341/2004 – recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989:

  • 12.496; indemnizație medie de 2.175 lei.

În iulie mai erau:

  • 542 de beneficiari conform Legii 109/2005 – Artiști; indemnizația medie fiind 345 lei
  • 13.948 beneficiari de indemnizații conform Legii 8/2006 – Uniuni de creații; indemnizație medie de 1.905 lei
  • 69.582 beneficiari conform Legii 578/2004 – Soț Supraviețuitor; indemnizație medie de 128 lei.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 secunde

Câte persoane din România primesc pensii prevăzute de legi speciale. Numărul acestora a scăzut
Evenimentacum 24 de minute

Circulație îngreunată la Ivăniș, lângă Întregalde: bolovani căzuți pe carosabil. Se circulă alternativ
Educațieacum O oră

Cum vor fi premiați de Primăria Alba Iulia elevii cu rezultate la olimpiade și profesorii acestora. Reguli și sume
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Primăria Alba Iulia: cum se pot depune cereri pentru tichete de energie. Acte necesare, condiții, model de cerere
Administrațieacum 9 ore

VIDEO Noile cărți de identitate: electronică sau simplă. Care este document de călătorie în străinătate. Precizări MAI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 5 ore

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum o zi

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice. Comunicat oficial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 3 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 8 ore

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Evenimentacum o zi

Câștigătorii Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și ai Cupei României de MTB XCM: Premierea participanților
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum o zi

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Spitalele vor trebui să publice indicatori de transparență în activitate, ca numărul de pacienți sau cel de bolnavi transferați
Evenimentacum 14 ore

Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Cum vor fi premiați de Primăria Alba Iulia elevii cu rezultate la olimpiade și profesorii acestora. Reguli și sume
Educațieacum 10 ore

Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este șefă de promoție la Academie, specializarea Radiolocație
Mai mult din Educatie