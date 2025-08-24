Cum vor fi premiați de Primăria Alba Iulia elevii cu rezultate la olimpiade și profesorii acestora. Reguli și sume

Primăria Alba Iulia stabilește regulile și sumele de bani aferente premiilor ce vor fi acordate elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și profesorilor care i-au pregătit.

Este vorba despre premierea pentru rezultatele din anul școlar 2024-2025. Bugetul total este de 50.000 de lei.

Vor fi luate în considerare:

premii, mențiuni, medalii sau diplome de onoare obținute la etapa internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării premii, mențiuni, medalii sau diplome de onoare obținute la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Reguli pentru premierea elevilor olimpici și profesorilor

Premierea acestor elevi și cadre didactice de către Municipiul Alba Iulia se realizează în baza listei nominale și rezultatelor comunicate oficial de Inspectoratul Școlar Județean Alba la finalul fiecărui an școlar. Aceasta și constă în acordarea de sume de bani, care se vor aloca din bugetul propriu al Municipiului Alba Iulia.

Criterii de acordare a premiilor și sumele

Premiile individuale, în valoare netă, se vor acorda elevilor și cadrelor didactice în funcție de rezultat, după cum urmează:

premiu în sumă de 600 lei pentru: obținerea unui premiu, mențiune, medalie sau diplomă de onoare la etapa internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

pentru rezultatele obținute la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării:

500 lei pentru Premiul I;

450 lei pentru Premiul II;

400 lei pentru Premiul III;

300 lei pentru Mențiune;

250 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.

Pentru rezultatele obținute la etapa națională a concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării:

400 lei pentru Premiul I;

350 lei pentru Premiul II;

300 lei pentru Premiul III;

250 lei pentru Mențiune;

200 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.

Elevilor care au obținut rezultate deosebite în echipă, precum și cadrelor didactice care i-au pregătit, li se vor acorda premii la valoarea celor care se acordă la nivel individual.

Unui elev i se poate acorda un singur premiu în bani, pentru cel mai bun rezultat obținut individual sau în echipă.

Unui cadru didactic i se poate acorda un singur premiu în bani, egal cu premiul în bani obținut de elevul său sau egal cu cea mai mare valoare dintre premiile în bani obținute de elevii săi.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News