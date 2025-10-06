Legea majoratului online, adoptată de Senat. Accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale, doar cu acordul părinților

Legea majoratului online. Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online. Aceasta prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil.

Au fost înregistrate 123 de voturi ‘pentru’ și șase abțineri.

Restricția nu se aplică platformelor online dedicate învățării autorizate la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării sau la nivel european de către autoritățile competente.

Legea majoratului online, inițiată de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecția minorilor împotriva conținutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și morale corespunzătoare a acestora.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Context

”Noi stabilim vârsta majoratului online – 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viața de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conținut, când poate să intre într-un bar, când își ia permisul de conducere, atunci și în viața online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noștri înțeleg explicit conținutul care îl primesc pe aceste rețele”, a explicat președintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că pentru aplicarea legii majoratului online ANCOM va institui niște norme.

”Avem un regulament european care vorbește despre conținut, ce ajunge la copiii noștri care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm și un termen de șase luni de zile ca ei să facă normele și să facă circuitul care ar trebui”, a adăugat Pauliuc.

