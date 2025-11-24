Connect with us

Eveniment

Legea pensiilor speciale: judecătorii din Alba resping proiectul modificat de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților

Publicat

acum O oră

Adunarea Generală a judecătorilor de la Tribunalul Alba respinge proiectul modificat al pensiilor speciale. Este vorba despre propunerile pentru care Guvernul Bolojan intenționează să-și asume răspunderea în Parlament.

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni și marți, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor. Obiectivul este de afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea în legătură cu reforma pensiilor magistraților.

După ce instanțele judecătorești și parchetele își vor exprima poziția, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul Bolojan, potrivit Agerpres.

Vezi și VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii

Decizia Adunării Generale a Judecătorilor de la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a comunicat decizia Adunării generale a judecătorilor de la această instanță.

”Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba apreciază, în unanimitate, că se impune acordarea avizului nefavorabil proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ce a fos transmis Consiliului Superior al Magistraturii, spre avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, au transmis reprezentanții instanței.

O decizie similară a fost comunicată și de Curtea de Apel București.

Legea pensiilor speciale. Proiectul

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Legea pensiilor speciale. Context

Săptămâna trecută, pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni, au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, care însă au înregistrat un eșec.

Magistrații solicită ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de secunde

Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, va vorbi la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat de Edge Institute
Evenimentacum 32 de minute

Polițiștii de la Penitenciarul Aiud se alătură protestelor anunțate de sindicate în țară. Aceștia refuză munca suplimentară
Evenimentacum O oră

Legea pensiilor speciale: judecătorii din Alba resping proiectul modificat de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Rabla Auto pentru persoane fizice 2025: AFM a publicat lista cu noi dosare aprobate pentru ecotichete
Economieacum 3 ore

Cât este datoria publică pe cap de român. Date oficiale de la Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 8 ore

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Aiudacum 2 zile

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 3 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Abrudacum 2 zile

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 4 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 4 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie