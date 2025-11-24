Legea pensiilor speciale: judecătorii din Alba resping proiectul modificat de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților

Adunarea Generală a judecătorilor de la Tribunalul Alba respinge proiectul modificat al pensiilor speciale. Este vorba despre propunerile pentru care Guvernul Bolojan intenționează să-și asume răspunderea în Parlament.

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni și marți, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor. Obiectivul este de afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea în legătură cu reforma pensiilor magistraților.

După ce instanțele judecătorești și parchetele își vor exprima poziția, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul Bolojan, potrivit Agerpres.

Decizia Adunării Generale a Judecătorilor de la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a comunicat decizia Adunării generale a judecătorilor de la această instanță.

”Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba apreciază, în unanimitate, că se impune acordarea avizului nefavorabil proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ce a fos transmis Consiliului Superior al Magistraturii, spre avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, au transmis reprezentanții instanței.

O decizie similară a fost comunicată și de Curtea de Apel București.

Legea pensiilor speciale. Proiectul

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Legea pensiilor speciale. Context

Săptămâna trecută, pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni, au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, care însă au înregistrat un eșec.

Magistrații solicită ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

