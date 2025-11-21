VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, în conferință de presă, că Guvernul va declanșa procedura de asumare a răspunderii privind proiectul pensiilor magistraților cel mai târziu în 28 noiembrie, dacă se primește avizul.

”Ieri, Guvernul, prin Ministerul Muncii, a transmis spre avizare proiectul.

Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile.

În aceste condiții, ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi în ședința de Guvern sau cel mai târziu vineri, pe 28, să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan – declarații privind reforma pensiilor magistraților

Proiectul conține două elemente importante:

termenul de intrare în vigoare

procentul maxim al pensiei din salariul net

Săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de președinte cu reprezentanții magistraților și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani cât era prevăzut (creștere treptată de la 48 ani la 65 ani), am acceptat perioada de tranziție de 15 ani.

Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an. Peste 15 ani practic ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard. Fiecare generație va lucre practic un an în plus, de acum înainte.

Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice, nerelevante.

Procentul maxim de pensie pentru magistrați

Al doilea aspect important, procentul maxim. Am rămas pe procentul inițial, pensia să nu depășească 70% din ultimul salariu net.

Sunt trei motive importante pentru care am ținut să promovăm acest proiect: termenul de 28 este un termen de respectare a unui jalon, ține de accesarea unor fonduri europene.

Al doilea element ține de corectarea unei nedreptăți. Românii percep că vârsta de pensionare de 48-50 de ani și pensia cât ultimul salariu sunt aspect ce țin de nedreptăți și trebuie corectate.

Al treilea element – un sistem de pensii sustenabil în anii următori.

În condițiile în care nu se va primi avizul, va trebui să așteptăm acest termen.

Sper ca toți cei implicați să avem un comportament responsabil. – declarații Ilie Bolojan

