Connect with us

Eveniment

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii

Publicat

acum O oră

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, în conferință de presă, că Guvernul va declanșa procedura de asumare a răspunderii privind proiectul pensiilor magistraților cel mai târziu în 28 noiembrie, dacă se primește avizul.

”Ieri, Guvernul, prin Ministerul Muncii, a transmis spre avizare proiectul.

Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile.

În aceste condiții, ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi în ședința de Guvern sau cel mai târziu vineri, pe 28, să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”, a declarat premierul.

YouTube video

Ilie Bolojan – declarații privind reforma pensiilor magistraților

Proiectul conține două elemente importante:

  • termenul de intrare în vigoare
  • procentul maxim al pensiei din salariul net

Săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de președinte cu reprezentanții magistraților și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani cât era prevăzut (creștere treptată de la 48 ani la 65 ani), am acceptat perioada de tranziție de 15 ani.

Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an. Peste 15 ani practic ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard. Fiecare generație va lucre practic un an în plus, de acum înainte.

Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice, nerelevante.

Procentul maxim de pensie pentru magistrați

Al doilea aspect important, procentul maxim. Am rămas pe procentul inițial, pensia să nu depășească 70% din ultimul salariu net.

Sunt trei motive importante pentru care am ținut să promovăm acest proiect: termenul de 28 este un termen de respectare a unui jalon, ține de accesarea unor fonduri europene.

Al doilea element ține de corectarea unei nedreptăți. Românii percep că vârsta de pensionare de 48-50 de ani și pensia cât ultimul salariu sunt aspect ce țin de nedreptăți și trebuie corectate.

Al treilea element – un sistem de pensii sustenabil în anii următori.

În condițiile în care nu se va primi avizul, va trebui să așteptăm acest termen.

Sper ca toți cei implicați să avem un comportament responsabil. – declarații Ilie Bolojan

În actualizare

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 29 de minute

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Evenimentacum O oră

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
teatru, păpuși
Evenimentacum O oră

Marți: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, pe scenă la Viena. Spectacolul susținut pentru copiii comunității de români
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum o zi

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Economieacum o zi

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
Evenimentacum 2 ore

PNL a pierdut procesul cu AEP. Vor trebui să returneze 14 milioane lei folosiți în campania lui Ciucă. Decizia nu este definitivă
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 2 ore

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum 21 de ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 29 de minute

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Evenimentacum 4 ore

Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 8 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 9 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 29 de minute

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Actualitateacum 2 ore

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 20 de ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie