LISTA candidaților USR PLUS Alba pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Candidații, aleși prin vot secret

USR PLUS Alba și-a votat, duminică, în cadrul conferinței județene, lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Votul a fost secret.

Alianța USR-PLUS Alba și-a desemnat, duminică, în cadrul unui proces de alegeri interne, candidații care vor reprezenta formațiunea politică la alegerile pentru Parlamentul României.

În cadrul selecției interne s-au înscris 7 candidați pentru Camera Deputaților și 3 candidați pentru Senat, potrivit unui comunicat de presă transmis luni.

La Camera Deputaților pe prima poziție în lista Alianței USR-PLUS Alba se va afla Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, urmat pe poziția a doua de Mihail David, coordonatorul PLUS Alba.

Pe următoarele locuri se vor afla, conform numărului de voturi obținute, Claudiu Nemeș, Ioana Păcurar și Cătălin Coman.

La Senatul României lista va fi deschisă de Adrian Simion, urmat de Cosmina Mariș și Codruț Marian.

„Alianța USR – PLUS propune o echipă puternică care să reprezinte cetățenii din județul Alba în Parlamentul României. Sunt oameni care au reușit să demonstreze profesional în domeniile în care activează, respectiv profesori, ingineri, cadre medicale sau tineri antreprenori. Listele pentru Camera Deputaților și Senat au fost stabilite în cadrul unor alegeri interne, corecte și transparente, prin votul delegaților din toate organizațiile locale” a spus Beniamin Todosiu, copreședintele Alianței USR – PLUS Alba

Alianța USR – PLUS Alba a câștigat, la alegerile locale din acest an, cea mai importantă primărie din județul Alba, respectiv Primăria Municipiului Alba Iulia. Gabriel Pleșa a câștigat funcția de primar cu aproape 37% din voturi, iar la Consiliul Local echipa USR – PLUS a obținut 7 mandate de consilier.

Potrivit președintelui USR PLUS Alba, Beniamin Todosiu, organizația din Alba are pe liste candidați comuni, din ambele partide.

