LISTA cu „zonele roşii”, ACTUALIZATĂ. Românii care se întorc din aceste ţări vor intra în CARANTINĂ instituţionalizată 14 zile

Deputatul Florin Roman, liderul Grupului parlamentar PNL, a transmis joi, într-un comunicat, răspunsuri la 15 întrebări legate de situația actuală generată de pandemia de coronavirus.

Acesta a făcut referire, printre altele, la materialele sanitare și echipamentele de protecție din spitale, la situația demisiilor cadrelor medicale, la șomajul tehnic și amânarea ratelor, la înghețarea prețurilor la alimente sau a anului școlar.

1. De ce nu au spitalele materiale sanitare, iar medicii nu au echipamente de protecție?

Sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate pentru cetățean. Dată fiind situația, încă de la începutul lunii februarie, Guvernul Orban a emis o OUG pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus chiar de la începutul lunii februarie.

Nu am spus niciodată că “avem de toate” și că nu întâmpinăm dificultăți în achiziționarea materialelor sanitare, a echipamentelor de protecție, a ventilatoarelor. La ora actuală, cererea pe piața internațională a crescut exploziv și toate statele înregistrează mari dificultăți în a achiziționa stocurile medicale de care au nevoie. În ciuda restricțiilor la exportul de dispozitive și materiale sanitare, am achiziționat materiale sanitare din toate locurile posibile și prin intermediul unor instituții diverse precum ONAC, UNIFARM, DSP-uri, spitale, Crucea Roșie. De asemenea, au ajuns în țară 90 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud. Dintre acestea, 35% au mers către ambulanță, primiri urgențe, ISU, iar 65% către DSP-uri(direcțiile de sănătate publică) și spitale, pe baza centralizării făcute de Ministerul Sănătății.

În acestă perioadă, mai multe firme românești s-au alăturat luptei împotriva COVID19, astfel și-au schimbat linia de producție pentru a produce măști de protecție și combinezoane. Același lucru se întâmplă cu companii care produceau înainte produse cosmetice și care vor obține avizul pentru producția de biocide până la finalul săptămânii, așa cum este compania Farmec de la Cluj. Producția locală de măști de protecție deja a început. O companie românească va produce, în scurt timp, 1.000 de combinezoane zilnic și, din 15 aprilie, va produce 500.000 de măști zilnic pentru populație şi 150.000 de măști pe zi pentru spitale, astfel că se va ajunge la aproximativ 16-17 milioane de măști produse lunar. De asemenea, Guvernul Orban este în discuții cu mari producători locali care sunt dispuși să își ajusteze liniile de producție pentru a fabrica ventilatoare mecanice, cu prioritate, dar și paturi ATI. În plus, în România, producem 30 de izolete pe săptămână.

Mai nou, spitalele și autoritățile publice locale pot deconta echipamentele achiziționate din fonduri europene, în limita a 350 de milioane de euro (ventilatoare, combinezoane, măști, stații de monitorizare, orice are legătură cu lupta și combatarea Covid 19).

2. Cum gestionează guvernul demisia medicilor și a personalului medical din spitale?

Am luat măsuri pentru întărirea Direcțiilor de Sănătate Publică – am majorat numărul de posturi din cadrul DSP-urilor cu 1.000 de posturi – , iar medicii rezidenți au fost redistribuiți pentru a veni în sprijinul personalului medical din spitale şi serviciile de urgenţă. În plus, pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor.

Dată fiind starea de urgenţă, guvernul ar putea prelungi preavizul pe care e obligat să îl dea personalul medical şi, în acest fel, i-ar forţa pe medicii şi pe asistentele care demisionează să muncească o perioadă mai lungă până le încetează, de drept, contractul.

Solicitarea Guvernului către personalul medical este să îşi facă datoria, să respecte jurământul lui Hipocrate, să trateze toţi pacienţii, nu numai pacienţii infectaţi cu coronavirus, ci şi pacienţii care au nevoie de îngrijiri medicale. Avem nevoie de fiecare medic, de fiecare asistent medical, de fiecare personal cu experiență. Da, facem tot ce este omeneşte posibil pentru a asigura materialele, echipamentele, substanţele necesare. Ne-a prins această epidemie oarecum nepregătiţi: la momentul preluării guvernării ne-am dat seama că rezervele de materiale sanitare sunt goale.

3. Când o să avem măști pentru populație? Nu se găsesc deloc în farmacii.

Ministrul economie, Virgil Popescu, a anunțat că a fost pusă în funcțiune prima linie de producție din Maramureș, la grupul Taparo. Urmează ca producția să se stabilizeze la 150.000 de măști zilnic, asta însemnă că putem ajunge la peste 4 milioane de măști lunar. În data de 15 aprilie, vor mai fi puse în funcțiune încă trei linii, din care două linii de măști pentru populație, practic vom ajunge la 500.000 de măști pentru populație zilnic. În paralel, compania Romarm va aduce încă patru linii de fabricație, astfel vom produce încă 500.000 de măsti zilnic, începând tot cu 15 aprilie. Practic vom avea pe la jumătatea lunii aprilie 1 milion de măști produse zilnic în România, pentru populație. Într-o săptămână-două vom avea produse pe piață la prețuri normale.

4. Sunt suficiente teste și aparate real time PCR? Nu se testează prea puțin?

Guvernul PNL a mărit semnificativ capacitatea de testare a potențialilor bolnavi cu coronavirus. Dacă la începutul crizei se puteau face în medie 600 de teste pe zi, astăzi se pot testa peste 2000 de persoane.

Autoritățile au în vedere creșterea capacității de testare pentru noul coronavirus, prin instruirea personalului necesar și achiziționarea de noi aparate Real Time PCR. Pentru a crește capacitatea de testare în toate județele în permanență sunt organizate cursuri de instruire ale biologilor și medicilor de specialitate din spitale și sunt autorizate cât mai multe centre de testare.

Programul național de testare include 35 de spitale și firme, care au 38 de locații. Urmează să mai introducem încă 11 locații. Aceste testări se fac conform unui algoritm, pe care-l menținem, cu extinderea acestuia la tot ce înseamnă infecție respiratorie. Personalul medical din prima linie va fi testat, urmând ca pentru cei care au rezultat pozitiv să deschidem o anchetă care să includă pacienți și colegi din spitale.

5. Șomajul tehnic este impozitat?

Impozitele sunt plătite de stat. Statul a preluat plățile pe care le făceau angajatorii ca și contribuții la pensie, sănătate și asigurări de șomaj. Asta înseamnă că persoanele care sunt în șomaj tehnic au în continuare plătite aceste contribuții. Li se adună contribuție la pensie și apar în continuare ca fiind asigurați la sistemul medical românesc, deci sunt acoperiți în cazul în care au o urgență medicală.

6. Este nevoie de anumit tip de certificat pentru a primi șomaj tehnic?

NU! Se depune o declarație pe propria răspundere, al cărei model a fost publicat în Monitorul Oficial. Declarația pe propria răspundere trebuie să conțină afirmația că respectiva companie și-a redus sau încetat parțial sau total activitatea.

La aceasta se adaugă

o cerere și

o listă cu angajații care intră în șomaj tehnic

Exemplu pt fiecare situație:

a. Companie care își închide activitatea temporar.

b. Companie care își reduce parțial activitatea. Aici intră de exemplu un restaurant care închide servirea la fața locului, dar are în continuare servicii de delivery la dimiciliu.

c. Companie care își reduce producția. Aici intră o companie care înainte făcea de exemplu un număr de X șuruburi, dar care acum mai produce doar 50% din acel X. Discutăm de aceeași activitate, dar redusă. Nu are secții închise ca în cazul b, are însă o reducere majoră a producției.

S-au eliminat cele două certificate despre care s-a vorbit anterior – în caz că cineva aduce în discuție această chestiune.

7. Firmele start- up nation pot solicita CSU?

Toți operatorii economici a căror activitate este afectată de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita CSU, după cum urmează:

TIP 1 (ALBASTRU) – eliberată în baza declarației pe propria răspundere ce va putea fi descărcată de pe platforma prevenire.gov.ro în momentul operaționalizării aplicației electronice, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență

TIP 2 (GALBEN) – eliberată în baza declarației pe propria răspundere ce va putea fi descărcată de pe platforma prevenire.gov.ro în momentul operaționalizării aplicației electronice din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

8. Cei care au rată la Prima Casă pot solicita perioada de grație?

DA. Orice persoană care are rată la prima casă poate solicita amânarea ratelor cu până la 9 luni. Și această persoană trebuie însă să fie cu ratele la zi. Dacă nu este cu ratele la zi, are posibilitatea să ajungă cu ratele la zi și apoi să facă această informare către bancă și banca este obligată să accepte.

9. Ce se întâmplă cu pensiile speciale. De ce nu sunt eliminate mai ales acum, când avem mare nevoie de bani pentru criza sanitară?

Parlamentarii PNL au depus un amendament ce vizează impozitarea masivă a pensiilor speciale.

Propunerea vizează impozitarea cu:

10% a pensiilor speciale între 2001-4000 lei;

60% a pensiilor speciale cuprinse între 4001-7000 lei;

95% a pensiilor speciale care depășesc cuantumul de 7000 lei.

PNL a optat pentru varianta impozitării progresive, motivată de starea de urgență, pentru a nu intra în conflict constituțional cu decizii ale CCR, care interzic eliminarea totală a acestui tip de privilegii. Dacă există voință politică, amendamentul poate trece în Parlament într-o săptămână. În categoria pensiilor speciale supuse impozitării progresive, sunt vizați: parlamentarii și funcționarii parlamentari; magistrații și personalul auxiliar, inclusiv judecătorii CCR; funcționarii Curtii de conturi; Avocatul poporului; personalul navigant; personalul diplomatic.

10. Va fi înghețat prețul la alimente?

Soluția înghețării prețurilor este una care ar funcționa doar temporar, câteva zile. Apoi această decizie ar provoca penurie și ar duce produsele pe piața neagră, exact cum se întâmpla în perioada comunistă. Mare parte din alimentele de pe piața națională vin din afara țării, deci este imposibil să-i impui retailerului un preț, căci acel preț ar fi sub prețul de achiziție. Asta înseamnă că nu s-ar mai aduce produse în România. Ce putem face și am făcut deja a fost să discutăm cu firme românești care și-au schimbat liniile de producție. Am început să producem în România biocid, măști de protecțue și treptat vom produce și un număr semnificativ de echipamente de protecție.

Soluția atunci cînd există o discrepanță între cerere și ofertă este să susținem prin toate mijloacele creșterea ofertei. În momentul în care piața va fi plină cu produsele care se cer în această perioadă, atunci prețurile vor fi normale.

11. Prevederile somajului tehnic se aplica si ONG-urilor?

DA. Ordonanța de urgență nu face diferența între angajatori. Singurul lucru care contează este să existe contracte individuale de muncă, pe baza cărora să se poată decidă. ANOFM acceptă cereri de la orice tip de angjator care declară pe propria răspundere că firma pe care o deține a fost afectată direct de efectele crizei generate de Covid 19. IMPORTANT: Șomajul tehnic apare în Codul Muncii și nu este o invenție a ordonanțelor din aceatsă perioadă. Art. 52 li. C din Codul Muncii prevede șomajul tehnic în anumite circumstanțe.

Pentru ca angajații ONG-urilor să beneficieze de acest ajutor, trebuie să își suspende contractele de muncă pe perioada stării de urgență și acest lucru să apară în Revisal. Dacă contractul este activ, nu pot solicita plata șomajului tehnic.

12. Cum pot proceda firmele care trebuie să platească chirie, chiar dacă și-au suspendat activitatea respectând prevederile stării de urgență? Ex: magazinele din mall-uri, patiseriile.

Certificatele de Situație de Urgență susțin operatorii economici atât în relația cu instituțiile publice, cât și în relația cu alți operatori economici. În primul caz, firmele pot obține facilități de creditare și apela la măsuri de sprijin din partea statului.

În al doilea caz, firmele pot solicita amânarea facturilor pentru electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, dar mai ales pot solicita amânarea plății chiriei pentru imobilul în care se află sediul social sau pentru sediile secundare.

Acest lucru permite firmelor să își păstreze în această periodă punctele de lucru, ceea ce înseamnă că imediat ce vom învinge Covid19, ele își vor relua activitatea. Nu vor fi nevoite să caute noi sedii sau puncte de lucru, nu vor fi nevoite să semneze noi contracte pentru utilități și servicii, ci vor porni imediat afacerile. În caz contrar, o firmă ar fi pierdut câteva săptămâni sau chiar câteva luni pentru a reporni în mod real afacerile. Această decizie ajută firmele, angajații dar și statul.

Certificatele de Situate de Urgență vor fi solicitate și eliberate, exclusiv online, prin aplicația ce va putea fi accesată din platforma http://prevenire.gov.ro.

13. Începe vacanța de Paști. Părinții mai beneficiază de prevederile care le dau posibilitatea să stea cu copiii acasă și să fie plătiți cu 75% din salariu?

În forma actuală a legii, zilele libere se acordă unuia dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. Vom modifica legea astfel încât să permită unuia dintre părinți să ramână acasă în aceleași condiții.

14. De ce nu pot sta acasă și să primească 75% din salariu și părinții copiilor aflați la creșă?

Și părinții copiilor aflați la creșă beneficiază de aceleași drepturi ca și ai celor din unitățile de învățământ, conform OUG 32/2020.

Art. XXI: (1) În unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea se suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație antepreșcolară prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

15. Ce se întâmplă cu anul școlar?

Informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora structura anului școlar 2019-2020 a fost modificată, sunt false. Cursurile nu se reiau în data de 6 aprilie. În cadrul Ministerului Educației specialiștii lucrează la mai multe scenarii pe care le discutăm cu partenerii noștri: cu sindicatele, cu Consiliul Național al Elevilor, cu reprezentanții studenților și Consiliul Național al Rectorilor. În momentul în care vom stabili un calendar pentru examenele naționale, o să-l prezentăm public. Este important de menționat faptul că toate scenariile gândite de experții din cadrul ministerului vor fi luate în calcul în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România.

Înghețarea anului școlar nu se ia în calcul sub nicio formă. Dacă ne uităm bine, trei sferturi din anul școlar a fost deja parcurs. Deci nu se pune problema înghețării anului școlar.

Referitor la examenele naționale, am postat pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare niște teste de antrenament. Tocmai pentru a-i menține în contact pe elevii de clasa a VIII-a și de clasa a XII-a cu ceea ce înseamnă pregătirea pentru examenele naționale.