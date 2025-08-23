Connect with us

Alergia la ambrozie: Boala verii târzii, care lovește tot mai mulți români. Când e perioada critică?

ambrozie

Alergia la ambrozie este considerată boala verii târzii, care lovește tot mai mulți români. Ambrozia, cunoscută popular drept „iarba pârloagelor”, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai agresive plante alergenice din România.

Deși pare o buruiană obișnuită, care crește pe terenuri virane, la marginea drumurilor sau pe câmpuri nelucrate, impactul ei asupra sănătății publice este uriaș.

Polenul produs de ambrozie este extrem de puternic și poate provoca reacții alergice severe chiar și în cantități infime.

Simptomele alergiei la ambrozie sunt bine cunoscute celor care suferă de această afecțiune: strănut repetitiv, nas înfundat sau care curge continuu, mâncărimi și lăcrimare oculară, dar și tuse sau senzație de gâdilat în gât.

În cazurile mai grave, expunerea la polen poate declanșa crize de astm, cu dificultăți de respirație ce ajung uneori să necesite asistență medicală de urgență.

Sezonul ambroziei începe, de regulă, la sfârșitul lunii iulie, atunci când planta intră în perioada de polenizare.

Totuși, momentul de vârf, în care aerul devine saturat cu polen și simptomele se acutizează pentru persoanele alergice, este luna august și începutul lunii septembrie.

Pericolul nu se încheie aici: concentrația ridicată de polen se menține și pe parcursul lunii septembrie, iar în funcție de vreme, manifestările pot continua chiar până în octombrie.

Astfel, sfârșitul verii și începutul toamnei sunt cele mai dificile luni pentru cei sensibili la această plantă.

Specialiștii recomandă persoanelor afectate să fie atente la expunerea în aer liber, mai ales dimineața și în zilele cu vânt, când particulele de polen sunt purtate cu ușurință pe distanțe mari.

În plus, este important ca locuința să fie bine protejată: geamurile închise în perioadele critice și folosirea filtrelor de aer pot reduce mult contactul cu polenul.

O igienă atentă, precum dușul și schimbarea hainelor după ce se revine din exterior, ajută de asemenea la diminuarea simptomelor.

Tratamentul medicamentos – de la antihistaminice la spray-uri nazale și, în unele cazuri, imunoterapie – trebuie stabilit întotdeauna de un medic alergolog.

Cu toate acestea, prevenția rămâne cea mai eficientă armă: îndepărtarea ambroziei de pe terenurile private și aplicarea legii care obligă autoritățile să combată această plantă invazivă pot reduce semnificativ impactul asupra sănătății publice.

Alergia la ambrozie: simptome 

  • Strănut repetitiv
  • Nas înfundat sau care curge
  • Ochi roșii, lăcrimare, mâncărimi
  • Tuse, senzație de gâdilat în gât
  • În cazuri grave duce la crize de astm, dificultăți de respirație.

Alergia la Ambrozie: când e perioada critică?

Ambrozia începe să polenizeze la sfârșit de iulie. Vârful expunerii este în august și septembrie, acesta fiind momentul când concentrația de polen în aer e cea mai mare.

În funcție de climă și vreme, sezonul se poate prelungi până în octombrie.

În concluzie, luna august rămâne momentul de maxim risc pentru alergia la ambrozie, însă întreaga perioadă de la sfârșitul verii până la începutul toamnei este una dificilă pentru cei sensibili la polenul acestei plante.

Pe măsură ce numărul cazurilor de alergie crește de la an la an, problema ambroziei nu mai poate fi tratată ca o simplă neplăcere sezonieră, ci ca o adevărată provocare de sănătate publică.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

