Aiud

UPDATE Accident GRAV la Poiana Ampoiului: Un bărbat A MURIT după ce a fost prins sub un tractor

Publicat

acum 44 de minute

Accident GRAV la Poiana Ampoiului: Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine sâmbătă pentru extragerea unei persoane și acordarea primului ajutor medical în localitatea Poiana Ampoiului.

UPDATE, ora, 21.12: Persoana a fost extrasă de sub tractor de către pompierii militari. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, din primele date.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de la apelant, ar fi vorba despre o persoană surprinsă sub un tractor, posibil inconștientă.

La fața locului au fost alocate forțe formate dintr-o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA).

Sursă: ISU Alba

