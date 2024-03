LISTA telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp din aprilie. Sunt 49 de modele de telefoane mai vechi

LISTA telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp din aprilie este disponibilă. Pe o parte dintre telefoanele de pe această listă, aplicația WhatsApp a încetat să funcționeze încă de la 1 ianuarie 2024.

Pentru altele, această problemă va apărea din aprilie, în fucție de sistemul de operare utilizat.

În total, lista telefoanelor care vor pierde accesul la WhatsApp din 2024, ajunge la 49 de modele.

Aplicația WhatsApp este compatibilă cu aproape toate dispozitivele mobile și este utilă pentru funcțiile și opțiunile pe care le oferă.

Cu toate acestea, sistemele de operare ale diferitelor dispozitive mobile ”expiră”.

Acestea tind să fie actualizate periodic până când încetează să mai facă acest lucru, în cazul acelor dispozitive mai vechi.

Acest lucru înseamnă că, încetul cu încetul, acele dispozitive cu un sistem de operare învechit încetează să mai primească actualizări ale aplicațiilor.

Mai exact, va fi vorba de acele dispozitive Android care au o versiune anterioară versiunii 5.0, în timp ce pe iPhone va înceta să mai funcționeze pe dispozitivele care au o versiune anterioară iOS 12.

LISTA telefoanelor pe care nu va mai funcționa WhatsApp din 2024

Mai multe portaluri specializate, cum ar fi 20 bits sau marca.com au compilat ce dispozitive nu vor mai avea acest serviciu.

Pe baza acestor informații, vă lăsăm aici o serie de telefoane mobile împărțite pe mărci în care nu va mai fi posibilă utilizarea celebrei aplicații de mesagerie instantanee odată cu actualizarea acesteia.

Apple: orice iPhone anterior seriei 6 (inclusiv iPhone 6S, 6S Plus și SE).

Archos: Modelul Archos 53 Platinum.

Huawei: modelele Ascend D2, Ascend G740 și Ascend Mate.

Lenovo: Lenovo A820.

LG: modelele LG Enact și LG Lucid 2 și mai multe dispozitive din seria Optimus (L3 II Dual, L5 II, F5, L3 II, L7II, L5 Dual, L7 Dual, F3, F3Q, L2 II, L4 II, F6 și F7).

Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy X cover 2 și Galaxy Trend Lite.

Sony: Sony Xperia M.

Wiko: Wiko Cink Five and the Darknight.

ZTE: ZTE Grand Memo, ZTE Grand S Flex and ZTE V956 – UMI X2.

