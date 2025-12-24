LIVE: Călătoria lui Moș Crăciun prin lume, urmărită în timp real. Unde aduce acum cadouri

Moș Crăciun a început să aducă, în Ajun de Crăciun, cadouri pentru copiii cuminți. Armatele americane și canadiene au activat miercuri o operațiune comună pentru a urmări traseul saniei lui Moș Crăciun. Este o tradiție veche de 70 de ani.

Astfel încât cei mai mici membri ai familiei să îi poată urmări călătoria în timp real, NORAD lansează anual site-ul web www.noradsanta.org, care prezintă o hartă unde Moș Crăciun și renii săi pot fi văzuți ”zburând” dintr-o țară în alta.

Vezi LIVE AICI unde călătorește Moș Crăciun ACUM.

Site-ul, disponibil în nouă limbi - engleză, spaniolă, germană, franceză, italiană, portugheză, chineză, japoneză și coreeană - indică, de asemenea, câte minute mai rămân până la următoarea oprire și include un contor al milioanelor de cadouri împărțite.

Copiii pot suna și la NORAD, unde aproximativ 1.000 de voluntari americani și canadieni le răspund la întrebări despre locul în care se află Moș Crăciun și originile sale.

Ce s-a întâmplat acum 70 de ani

Era decembrie 1955 când ”telefonul roșu” a sunat pe neașteptate în buncărul a ceea ce era atunci Comandamentul Apărării Aeriene Continentale al SUA (CONAD) din Colorado.

În momentul în care a răspuns la telefon, colonelul Harry Shoup nu a primit o alertă despre un atac nuclear iminent, ci a auzit vocea unui copil care a întrebat inocent: ”Este Moș Crăciun acolo?'. Departe de a spulbera iluzia copilului, Shoup i-a cântat în strună și i-a răspuns cu un 'Ho, ho, ho!'.

Originea acestei neînțelegeri are legătură cu o reclamă a magazinului universal Sears publicată într-un ziar local din Colorado, care invita copiii să-l sune pe Moș Crăciun, dar care trecuse din greșeală numărul de telefon al CONAD.

În acel Crăciun, Shoup a primit sute de apeluri de la copii și a decis să organizeze un centru de voluntari, astfel încât cei mici să poată suna pentru a afla unde se află Moș Crăciun și sania sa trasă de reni.

Tradiția continuă și în era digitală

Șapte decenii mai târziu, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), succesorul vechiului CONAD, continuă tradiția și urmărește călătoria lui Moș Crăciun în fiecare noapte de Ajun. Astfel, Moș Crăciun vizitează mai întâi Noua Zeelandă și Australia, unde se lasă noaptea mai devreme, apoi continuă prin Asia, Africa și Europa înainte de a ajunge în America.

Anul trecut, aproximativ 380.000 de apeluri telefonice au fost înregistrate la Baza Forțelor Aeriene Peterson din Colorado Springs, care este sediul NORAD.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este ce se întâmplă dacă copiii sunt treji când sosește Moș Crăciun. Răspunsul este fără drept de apel: ”Moș Crăciun aduce cadouri doar copiilor care dorm”.

Tradiția este atât de adânc înrădăcinată încât președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se alăture voluntarilor și să răspundă la apelurile copiilor din întreaga țară, așa cum au făcut-o și unii dintre predecesorii săi.

Tehnologia militară în slujba magiei

NORAD dă asigurări că, pentru a verifica locul în care se află sania lui Moș Crăciun, folosește aceleași sisteme pe care le utilizează în operațiunile sale obișnuite, inclusiv Sistemul de Avertizare Nordică, o rețea de radare cu rază lungă de acțiune care acoperă nordul Canadei și Alaska și care îi permite să detecteze sania imediat ce aceasta își ia zborul de la Polul Nord.

În plus, NORAD folosește detectarea prin satelit cu infraroșu, capabilă să identifice nasul renului Rudolph, care emite o semnătură termică comparabilă cu cea a unei rachete, precum și confirmări vizuale de la avioanele de vânătoare atunci când Moș Crăciun intră în spațiul aerian american.

În ciuda acestei monitorizări, Moș Crăciun are autorizație deplină de zbor.

Pentagonul a reiterat acest lucru în 2024, în mijlocul isteriei colective provocate de un val de observări ciudate de drone în New Jersey. Autoritățile au cerut apoi populației ca, înainte de a alerta Biroul Federal de Investigații (FBI), să verifice mai întâi dacă ceea ce văd nu este pur și simplu sania lui Moș Crăciun.

”Dacă vedeți luminițe roșii și verzi pe cer, probabil este el. Vă rugăm să rețineți că acesta este un obiect zburător autorizat”, a declarat cu acea ocazie Pentagonul, potrivit Agerpres.

foto: captură video noradsanta.org

