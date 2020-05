LIVE: Klaus Iohannis după întâlnirea cu premierul: Starea de Urgență NU va fi prelungită; Va fi o Stare de Alertă

Președintele Klaus Iohannis a avut luni, de la ora 12.00, o nouă ședință la Cotroceni cu premierul și mai mulți miniștri pe tema măsurilor de gestionare a epidemiei COVID-19.

La discuții au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Declarații Klaus Iohannis:

”Am finalizat întâlnirea cu premierul. Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic. Week-endul de 1 mai, am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și sunt destul de mulțumit de felul în care oamenii au reacționat, au stat acasă, nu am avut încălcări semnificative ale regulilor.

Starea de urgență nu va fi prelungită, nu voi emite un nou decret. Așadar, 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Din 15 mai vom intra în stare de alertă. Situația nu s-a îmbunătățit încă, deci nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și suntem în normalitate. Din păcate, epidemia nu a trecut, azi am avut peste 300 de persoane testate pozitiv” a declarat Klaus Iohannis.

Alte măsuri anunțate de președinte:

”După 15 mai putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității. Dar e bine să nu exagerăm. Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem

Așa numita relaxare se va face pas cu pas, un astfel de pas fiind de regulă cam de două săptămâni

Din 15 mai vom avea la dispoziție saloanele de îngrijire personală – coafură, frizerie

Sporturile individuale vor fi permise.

Rămâne interdicția că întâlnirile sunt interzise pentru mai mult de 3 persoane.”

