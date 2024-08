LIVE-VIDEO: Cele mai frumoase camioane tunate, PREMIATE la Truck Tuning Art 2024, la Alba Iulia. LISTA câștigătorilor

Cele mai frumoase camioane tunate și echipajele înscrise la ediția din acest an a festivalului Truck Tuning Art sunt premiate duminică, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia.

Premiile sunt acordate pe categorii de concurs, în funcție de jurizarea comitetului specializat în arta truck tuning-ului.

La evenimentul desfășurat la Alba Iulia au participat în acest an peste 200 de camioane tunate.

LISTA câștigătorilor Truck Tuning Art 2024:

Best Sound

Locul 1 – GD 834 RZ

Locul 2 – CJ 94 SCT

Locul 3 – BN 50 PCR

Mențiune – B 668 CST

Mențiune – B 682 ECO

Best Horn

Locul 1 – B 682 ECO

Locul 2 – TM 20 VGD

Locul 3 – CT 33 GEC

Mențiune – PH 84 DDJ

Mențiune – MS 25 SPT

Best Exhaust

Locul 1 – CJ 92 SCT

Locul 2 – CT 33 GEC

Locul 3 – SZT 620

Mențiune – 84 BPL 9

Mențiune – BZ 35 DBM

Best Power

Locul 1 – IL 77 PZZ

Locul 2 – IL 52 SIM

Locul 3 – CJ 45 NTU

Mențiune – IL 03 TYM

Mențiune – B 590 ZZZ

TOP 5 Best Holand Style



DB 65 ADU

30 BNK 6

NT 08 TKT

84 BPL 9

80 BBT 5

TOP 5 Old School

84 BPL 9

30 BNK 6

NT 08 TKT

80 BBT 5

CJ 94 SCT

TOP 5 Best Paint

AR 20 PPA

B 103 IMG

AB 84 WZY

SV 31 TNL

AB 70 BMM

TOP 5 Best Exterior

CT 33 GEC

GD 834 RZ

30 PNK 6

SZT 620

B 13 MLY

TOP 5 Best Interior

AR 20 PPA

GT 834 RZ

30 BNK 6

CJ 94 SGT

CJ 03 NTU

Titlul onorific „Premiu de popularitate” a fost înmânat de viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon.

Premiul de popularitate – CJ 45 NTU

Premiul special – YDX 161

Best truck of the show TTA 2024 – GD 834 RZ

