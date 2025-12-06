Capcană cibernetică explicată de magistrații Tribunalului Alba: Cum pierzi controlul telefonului, după ce votezi angajatul anului

Cele mai simple acțiuni pe internet, cele care nu dau nimic de bănuit, sunt de fapt cele care îți pot cauza cele mai multe probleme. Una dintre ele este o rugăminte de a vota o persoană la titlul de ”angajat al anului” într-o companie. Apare pe ecranul telefonului, într-un mesaj trimis pe WhatsApp și conține doar o rugăminte și un link care trebuie accesat.

În realitate este o escrocherie pe internet pusă la cale de cei care vor să îți fure datele personale, sau să îți folosească contactele din telefon pentru a trimite mai departe link-uri sau mesaje. De cele mai multe ori în mesaje se cer diferite sume de bani, sau se trimit alte linkuri care dacă sunt accesate îți pot fura datele personale.

Un astfel de caz a fost detaliat de magistrații Tribunalului Alba, recent, într-o motivare. Mai exact o persoană a raportat la poliție ca a fost victima unei escrocherii online, după ce a vrut să voteze o persoană, pentru titlul de angajat al anului.

În data de 3 decembrie 2025, judecătorii din Alba au luat o decizie în acest caz.

Cum a căzut în plasa hackerilor

La un moment dat, la începutul lunii martie a anului 2025, ”persoana vătămată a primit prin intermediul aplicației WhatsApp, un mesaj de la o cunoştinţă din Câmpia Turzii, prin care i se solicita accesarea unui link pentru a vota „angajatul anului” în cadrul unei companii.

A accesat linkul respectiv, fiindu-i deschisă o pagină de internet unde a introdus un cod primit ulterior prin aplicaţia WhatsApp. După acest moment, contul sau WhatsApp a fost compromis, fiind utilizat de persoane necunoscute pentru a trimite mesaje către mai multe contacte din agenda telefonică, prin care se solicita trimiterea unor sume de bani”, au notat magistrații.

Mai pe scurt printr-o simplă accesare a unui link și introducerea unui cod primit, hackerii au preluat accesul aplicației de WhatsApp. Apoi au trimis mesaje către mai multe contacte din agenda telefonică, prin care se solicitau sume de bani.

Însă de această dată nimeni nu a trimis sumele de bani solicitate. Drept urmare persoana vătămată, după ce a mers la poliție și a sesizat cazul nu a mai avut pretenții pentru continuarea cercetărilor.

Din acest motiv anchetatorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar magistrații au admis cererea. Mai exact, dosarul a fost închis deoarece nu a existat un prejudiciu, iar continuarea anchetei ar fi costat mult prea mult.

Prin urmare dosarul a fost închis, decizia fiind definitivă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News