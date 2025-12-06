Connect with us

Eveniment

Capcană cibernetică explicată de magistrații Tribunalului Alba: Cum pierzi controlul telefonului, după ce votezi angajatul anului

Publicat

acum 32 de secunde

Cele mai simple acțiuni pe internet, cele care nu dau nimic de bănuit, sunt de fapt cele care îți pot cauza cele mai multe probleme. Una dintre ele este o rugăminte de a vota o persoană la titlul de ”angajat al anului” într-o companie. Apare pe ecranul telefonului, într-un mesaj trimis pe WhatsApp și conține doar o rugăminte și un link care trebuie accesat. 

În realitate este o escrocherie pe internet pusă la cale de cei care vor să îți fure datele personale, sau să îți folosească contactele din telefon pentru a trimite mai departe link-uri sau mesaje. De cele mai multe ori în mesaje se cer diferite sume de bani, sau se trimit alte linkuri care dacă sunt accesate îți pot fura datele personale. 

Un astfel de caz a fost detaliat de magistrații Tribunalului Alba, recent, într-o motivare. Mai exact o persoană a raportat la poliție ca a fost victima unei escrocherii online, după ce a vrut să voteze o persoană, pentru titlul de angajat al anului.

În data de 3 decembrie 2025, judecătorii din Alba au luat o decizie în acest caz.

Cum a căzut în plasa hackerilor

La un moment dat, la începutul lunii martie a anului 2025, ”persoana vătămată a primit prin intermediul aplicației WhatsApp, un mesaj de la o cunoştinţă din Câmpia Turzii, prin care i se solicita accesarea unui link pentru a vota „angajatul anului” în cadrul unei companii.

A accesat linkul respectiv, fiindu-i deschisă o pagină de internet unde a introdus un cod primit ulterior prin aplicaţia WhatsApp. După acest moment, contul sau WhatsApp a fost compromis, fiind utilizat de persoane necunoscute pentru a trimite mesaje către mai multe contacte din agenda telefonică, prin care se solicita trimiterea unor sume de bani”, au notat magistrații.

Mai pe scurt printr-o simplă accesare a unui link și introducerea unui cod primit, hackerii au preluat accesul aplicației de WhatsApp. Apoi au trimis mesaje către mai multe contacte din agenda telefonică, prin care se solicitau sume de bani.

Însă de această dată nimeni nu a trimis sumele de bani solicitate. Drept urmare persoana vătămată, după ce a mers la poliție și a sesizat cazul nu a mai avut pretenții pentru continuarea cercetărilor.

Din acest motiv anchetatorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar magistrații au admis cererea. Mai exact, dosarul a fost închis deoarece nu a existat un prejudiciu, iar continuarea anchetei ar fi costat mult prea mult.

Prin urmare dosarul a fost închis, decizia fiind definitivă.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de secunde

Capcană cibernetică explicată de magistrații Tribunalului Alba: Cum pierzi controlul telefonului, după ce votezi angajatul anului
Evenimentacum 60 de minute

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
Cum poți scăpa de amenda radar
Evenimentacum 2 ore

Radare de weekend în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în 6-7 decembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 15 ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Administrațieacum 2 zile

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 18 ore

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

roman
Evenimentacum 13 ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Evenimentacum o zi

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 60 de minute

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
sfantul_nicolae_mira_lichiei_deschidere-e1544004778202
Evenimentacum 3 ore

6 decembrie, Sfântul Nicolae: semnificații, tradiții și obiceiuri. Care este fapta care l-a făcut atât de iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 3 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

ipj acțiune
Actualitateacum 16 ore

FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli
Actualitateacum 17 ore

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie