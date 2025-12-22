LIVE VIDEO: Întâlnire între președintele României, Nicușor Dan și magistrați. Acuzații grave despre conducerea CSM

Președintele României, Nicușor Dan, are o întâlnire publică și transmisă live, luni, 22 decembrie cu mai mulți magistrați din țară.

Este vorba despre o întâlnire pe care Nicușor Dan le-a propus-o magistraților, după ce lumea justiției din România a fost zguduită de documentarul Recorder.

Înainte de această întâlnire, preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor. Aceștia vor trebui să răspundă la o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?

La întâlnirea de luni, 22 decembrie sunt prezenți în jur de 20 de magistrați.

Acuzații grave despre conducerea CSM

Un magistrat prezent la întâlnirea cu Nicușor Dan a început discuția cu o serie de acuzații grave legate de conducerea CSM. Acesta a spus că la vârful CSM a ajuns o conducere de tipul oligarhică.

Magistratul a spus că există un dublu standard al inspecției judiciare și că magistrații care au făcut greșeli grave, dar care sunt favorizați de conducerea de la vârful CSM nu au avut nici măcar o mustrare. În schimb, magistrați care nu sunt în grațiile conducerii au fost chiar excluși din magistratură pentru fapte banale.

Acesta dat și un exemplu concret: cazul Dănileț, cazul fostului judecător care a fost dat afara din magistratură pentru postări pe Facebook.

