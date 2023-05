LIVE VIDEO Premierul Ciucă anunță amânarea rotativei: Nu îmi depun mandatul până la rezolvarea crizei din Educație

Liderii coaliției s-au rîntâlnit vineri dimineața în ședință la Sediul Guvernului. Este vorba despre Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor.

Imediat după întâlnire, aceștia au ieșit la declarații. ”Am ajuns la concluzia că până la soluționarea acestei probleme să nu îmi depun mandatul” a spus Ciucă, vorbind despre criza în Educație.

Nicolae Ciucă:

”Am preluat mandatul de prim ministru într-o perioadă similară cu cea de acum, în ncare nu erau problemele rezolvate, am putut găsit atunci soluții.

Am considerat că măsurile să fie făcute în așa fel încât cetățenii să nu resimtă aceste consecințe. Am considerat că prin investiții putem să asigurăm creșterea economică

Am stabilit politic că la jumătatea perioadei de când am stabilit această coaliție până la alegeri trebuie să asigurăm coerența politică și să-mi depun mandatul care să fie preluat de domnul președinte Marcel Ciolacu.

Astăzi ar fi trebuit să-mi depun mandatul dacă situația se menținea la un anumit echilibru.

Ținând cont de faptul că până acum am găsit soluții și nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuții în coaliție am decis să continuăm dialogul cu sindicatele în învățământ, să menținem acest dialog astfel încât să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice

Nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm bugetul statului.

Vom continua discuțiile cu sindicatele și le-am pus în față toate datele cât se poate de onest”.

Președintele PSD Marcel Ciolacu susține că decizia de amânare a rotativei guvernamentale este cea corectă: „Cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această grevă a profesorilor”.

„Această guvernare nu este doar despre stabilitate, este și despre asumare. Am spus încă de săptămâna trecută, înaintea discuțiilor politice trebuie să ne asumam împreună rezolvarea problemelor majore din societate, mai ales că o grevă generală presupune și o încărcătură emoțională deosebită”, a declarat vineri dimineața Marcel Ciolacu.

„Consider că decizia luată de noi trei, copreședinții acestei coaliții, este corectă, pe care ne-o asumăm împreună. Împreună o să continuăm, eu în calitate de președinte al Camerei Deputaților reprezentând legislativul, dumneavoastră în calșitate de prim-ministru reprezentând executivul, să soluționăm cât mai rapid această problemă, categoric legitimă, venită din partea profesorilor, dar trebuie să avem totuși și echilibru de a găsi momentele cele mai prielnice și împreună ne-am asumat că în programul de guvernare prioritatea numărul unu sunt profesorii și sistemul de sănătate”, a adăugat Ciolacu.

Acesta spune că un nou calendar al rotației va fi stabilit la nivel de coaliție.

„Avem convenit un calendar împreună cu liderii din învățământ, este un calendar foarte scurt. Cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această grevă a profesorilor, urmând pe urmă să găsim, tot împreună, calendarul pentru a se face rotația”, a spus liderul PSD.

