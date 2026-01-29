Connect with us

Eveniment

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Lista proiectelor pe care pe care consilierii le au de votat

Publicat

acum 3 ore

O ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia are loc joi, 29 ianuarie 2026. Consilierii locali au de votat aproape 30 de proiecte.

Consilierii vor avea de votat proiecte care țin de transportul public local, inclusiv respingerea unor plângeri prealabile legate de noua societate de transport public.

Ce proiecte au de votat consilierii locali

  • Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.363/2025 privind îmființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL
  • Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.362/2025 privind aprobarea
  • Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia
  • Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Draschan Andrei Ioan referitoare la revocarea Hotărârii nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenziile aplicabile în anul 2026 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia
  • Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural Palatul Principilor din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu luna februarie 2026
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Centrul Cultural Palatul Principilor a proiectului „PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus”
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Agenția Națională pentru Sport pentru promovarea și dezvoltarea sportului în cadrul programului „Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026”
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contrubuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2026
  • Proiect de hotărâre privind modiDcarea și completarea Hotărârii nr. 88 din 10.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2026
  • Proiect de hotărâre privind modiDcarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 400 din 17.12.2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investiții: ”REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA – ZONA MAMUT”
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA”
  • Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri Europene și fonduri locale și punerea la dispoziție și exploatare către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA
  • Proiect de hotărâre privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia
  • Proiect de hotărâre privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia
  • Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public
  • Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia - domeniul public a unui imobil (teren)
  • Proiect de hotărâre privind neînsușirea propunerii de atribuire, prin ordin al prefectului județului Alba, a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, str. Gării nr. 2, județul Alba
  • Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia str. Vasile Alecsandri, nr. 122, jud. Alba
  • Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia str. Izvorului nr. 2, jud. Alba
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil
  • Proiect de hotărâre privind ATRIBUIREA DENUMIRII ȘI SCHIMBAREA TRASEULUI UNOR STRĂZI DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA
  • Proiect de hotărâre privind APROBAREA: P.U.D. pentru REALIZARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE CHIOȘC
  • VÂNZARE (CU CARACTER PROVIZORIU), AMENAJARE PEPINIERĂ FLORI ȘI PLANTE, Mun. Alba Iulia, Str. Șosea Centură, nr. 88, Jud. ALBA
  • Proiect de hotărâre privind APROBAREA: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, Alba Iulia, str. GEORGE ENESCU, nr. 27C, jud. ALBA
  • Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z.: MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE EXISTENTE, Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Biruinței, Nr.6
  • Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z. pentru: MODIFICARE REGLEMENTARI URABANISTICE APROBATE ZONA L3A IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE, CALE DE ACCES SI DOTARI AFERENTE, Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 9
  • Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z.: MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE ÎN L3A SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE, ÎN VEDEREA SCHIMBULUI DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SEDIU ADMINISTRATIV Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Fântânele,
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: “EDcientizare energetică în clădirile administrative din complexul stadionului VictoriaCetate Alba Iulia”
  • Diverse : Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurate în semestrul II al anului 2025
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 13 minute

Prima zi de concediu medical NU va mai fi plătită de la 1 februarie. CNSLR Frăția, apel la Avocatul Poporului
Actualitateacum 43 de minute

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Evenimentacum 55 de minute

VIDEO: Scandal la Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor. Contre istorice între AUR, PSD și PNL
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 minute

Prima zi de concediu medical NU va mai fi plătită de la 1 februarie. CNSLR Frăția, apel la Avocatul Poporului
Economieacum 2 ore

Județul Alba a exportat peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere în 2025. Ce și de unde importăm
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 5 ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum o zi

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 8 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Evenimentacum 10 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 43 de minute

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Evenimentacum 7 ore

Managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Dragomir Morcan și mai multe asistente și infirmiere vizate de perchezițiile de miercuri
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale
Educațieacum 4 ore

Calendar olimpiade 2026: disciplinele și datele la care sunt organizate olimpiade județene și naționale în Alba și în țară
Mai mult din Educatie