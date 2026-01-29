LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Lista proiectelor pe care pe care consilierii le au de votat

O ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia are loc joi, 29 ianuarie 2026. Consilierii locali au de votat aproape 30 de proiecte.

Consilierii vor avea de votat proiecte care țin de transportul public local, inclusiv respingerea unor plângeri prealabile legate de noua societate de transport public.

Ce proiecte au de votat consilierii locali

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.363/2025 privind îmființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.362/2025 privind aprobarea

Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Draschan Andrei Ioan referitoare la revocarea Hotărârii nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenziile aplicabile în anul 2026 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural Palatul Principilor din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu luna februarie 2026

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Centrul Cultural Palatul Principilor a proiectului „PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Agenția Națională pentru Sport pentru promovarea și dezvoltarea sportului în cadrul programului „Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026”

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contrubuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2026

Proiect de hotărâre privind modiDcarea și completarea Hotărârii nr. 88 din 10.03.2025 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2026

Proiect de hotărâre privind modiDcarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 400 din 17.12.2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investiții: ”REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA – ZONA MAMUT”

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA”

Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri Europene și fonduri locale și punerea la dispoziție și exploatare către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

Proiect de hotărâre privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia

Proiect de hotărâre privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia- domeniul public

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia - domeniul public a unui imobil (teren)

Proiect de hotărâre privind neînsușirea propunerii de atribuire, prin ordin al prefectului județului Alba, a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, str. Gării nr. 2, județul Alba

Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia str. Vasile Alecsandri, nr. 122, jud. Alba

Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia str. Izvorului nr. 2, jud. Alba

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil

Proiect de hotărâre privind ATRIBUIREA DENUMIRII ȘI SCHIMBAREA TRASEULUI UNOR STRĂZI DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA

Proiect de hotărâre privind APROBAREA: P.U.D. pentru REALIZARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE CHIOȘC

VÂNZARE (CU CARACTER PROVIZORIU), AMENAJARE PEPINIERĂ FLORI ȘI PLANTE, Mun. Alba Iulia, Str. Șosea Centură, nr. 88, Jud. ALBA

Proiect de hotărâre privind APROBAREA: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, Alba Iulia, str. GEORGE ENESCU, nr. 27C, jud. ALBA

Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z.: MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE EXISTENTE, Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Biruinței, Nr.6

Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z. pentru: MODIFICARE REGLEMENTARI URABANISTICE APROBATE ZONA L3A IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE, CALE DE ACCES SI DOTARI AFERENTE, Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 9

Proiect de hotărâre privind APROBAREA P.U.Z.: MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE ÎN L3A SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE, ÎN VEDEREA SCHIMBULUI DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SEDIU ADMINISTRATIV Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Fântânele,

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: “EDcientizare energetică în clădirile administrative din complexul stadionului VictoriaCetate Alba Iulia”

Diverse : Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurate în semestrul II al anului 2025

