CNAS modifică regulile privind analizele medicale decontate. Ce se întâmplă cu fondurile pentru laboratoarele private

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează să modifice regulile privind analizele medicale gratuite.

Pacienții vor avea acces la analize medicale de bază, decontate, pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile. Plafoanele de la laboratoare private vor fi eliminate.

”Casa Națională de Asigurări de Sănătate va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, astfel încât pacientul să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când are nevoie”, a anunțat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, pentru RFI.

Acesta a explicat că sunt vazuri în care rămân bani necheltuiți la anumite laboratoare, trebuie făcute reechilibrări de buget, toate acestea în detrimental pacientului.

Este vorba despre distribuirea inegală a solicitărilor între laboratoare. Pacienții așteaptă în unele situații până luna următoare pentru a face analizele sau sunt nevoiți să le plătească, pentru că fondurile se termină rapid la unele laboratoare.

Modificări luate în calcul

Nu va fi majorare de buget privind fonduri alocate pentru analize medicale gratuite. Șeful CNAS a precizat că vor fi stabilite frecvențe optime pentru circa 100 de analize incluse în pachetul de bază, notează adevărul.ro.

Vor avea prioritate pacienți care au nevoie mai repede de un diagnostic, prin pachete standardizate pe afecțiuni. Bolnavii cronici sau cei cu simptome acute vor fi primii pe listă.

Măsura va fi extinsă și pentru investigațiile medicale imagistice, cum sunt CT și RMN.

